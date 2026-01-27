科技巨頭財報週登場！ 美股道瓊勁揚313點、台積電ADR小跌0.65%

主要指數26日大多收漲。標普500指數和那斯達克指數連續第4個交易日上漲。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 市場正準備迎接本週稍晚要公布的一連串大型企業財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）最新利率決策，美國股市主要指數26日大多收漲。標準普爾500指數和那斯達克指數連續第4個交易日上漲，漲幅分別為0.5%、0.43%，道瓊工業指數上漲313.69點、0.64%，費城半導體指數則下跌0.39%，台積電ADR跌2.16美元、0.65%，收在332.71美元。

綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）週末威脅，如果加拿大與中國達成貿易協議，美國將對加拿大進口商品徵收100%關稅。加拿大總理卡尼（Mark Carney）表明，「無意」與北京達成自由貿易協議。由於投資人在政治和財政風險上升的情況下尋求避險，金價創下歷史新高，一度超過每盎司5100美元。

廣告 廣告

投資人等待聯準會於28日下午公布最新利率決策之際，蘋果、Meta、微軟和特斯拉等科技巨頭本週公布季度業績，將對人工智慧（AI）熱潮推動的股市上漲行情進行關鍵性考驗。26日蘋果上漲2.97%表現突出，Meta上漲2.06%，微軟上漲0.93%，特斯拉下跌3.09%。

美股26日收盤，道瓊工業指數上漲313.69點，或0.64%，收在49412.40點。標普500指數上漲34.62點，或0.50%，收在6950.23點。以科技股為主的那斯達克指數上漲100.11點，或0.43%，收在23601.36點。費城半導體指數下跌30.88點，或0.39%，收在7927.04點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

10萬新生兒保衛戰！ 薛兆基：少子化是制度漏接了人生

川普證實美軍動用祕密武器！成功癱瘓委國防禦系統逮捕馬杜洛