科技市長 用桃園經驗解台灣病

桃園市長張善政接受《中國時報》專訪。（吳松翰攝）

外界憂心半導體獨大恐步入「荷蘭病」後塵成「台灣病」，以及兩岸冰封導致觀光困境，桃園市長張善政接受《中國時報》專訪，展現「科技市長」精準布局，提出「桃園經驗」協助傳統產業智慧轉型，更借鏡昔日留學經驗，攜手航空雙雄推「落地旅遊」，誓言將桃園從過境地轉變為國際觀光勝地。

張善政指出，桃園工業產值達4兆，雖有1兆來自資通訊產業未受影響，但傳統汽車零件業如國瑞、福特等深受匯率與數位轉型挑戰，他成立「智慧製造服務中心」為企業深度健檢，連台灣福特也前來接受輔導。今年初更加碼成立「智慧產業學院」，透過人才培育與輔導雙軌並進，課程參與已突破1.8萬人次。

張善政觀察到，逾3成學員是主管層級，「主管不怕新技術，智慧轉型就有機會！」盼協助中小企業低碳化與智慧化，為完整產業鏈賦能。

在觀光戰線上，他感嘆慈湖園區人潮從全盛期每年300萬人次跌至40萬人次，兩岸僵局如「鐵板一塊」，「談到這個就傷感情！」為突圍，他憶起昔日窮留學生的韓航轉機經驗，機票包含「漢城一日遊」讓他印象深刻，將靈感轉化為政策，今年攜手長榮、華航推動「機場落地包車旅遊」，鎖定轉機客體驗桃園。

張善政強調，桃園財政辛苦，數十億元的大型建設難一蹴可幾，因此採取「千萬級活動打響名號」策略，如萬聖城締造108萬人次新高；拉拉山更可望於明年取得全國首座國際「暗空勝地」認證，吸引旅客過夜。但張善政仍對「北橫國家風景區」因部落會議卡關、中央遲未解釋法規感到惋惜，導致這座具備國際級潛力的山岳風景區推進受阻。