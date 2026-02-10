科技帶動經濟發展 美銀大幅上修2026台灣GDP至8%

美國銀行預估，受科技業帶動影響，它們將台灣2026GDP成長，由原先的4.5%，大幅上調到8%。

彭博新聞報導，美國銀行（Bank of America）10日發佈報告，大幅上調對台灣2026年經濟成長的預測，從原先的4.5%，上調到8%，理由是在AI需求帶動下，全球對台灣企業生產的科技硬體產品「強勁需求持續不斷」。（葉柏毅報導）

報導引述美國銀行經濟學家皮曉青等人的分析指出，這次上修台灣2026GDP成長預測，反映了對台灣由科技驅動的經濟擴張，持續樂觀。報告指出，台灣近期的幾項發展趨勢，強化了這種樂觀態度，包括台幣匯率趨於穩定、與美國達成貿易協議，以及科技企業增加支出等。

廣告 廣告

報告說，在旺盛出口帶動之下，台灣2025年經濟成長率高達8.63%，創下15年來新高；第四季成長率更超過12%，創下1987年以來最快增速。除了美國銀行之外，投資銀行高盛，與巴克萊銀行等機構，都對台灣經濟前景更加樂觀。

不過美銀分析也指出，考量通膨仍然溫和、服務業薪資停滯、非科技產業疲弱，以及房地產市場持續降溫等因素，預期台灣央行今年不會升息。美國銀行同時也提醒，台灣仍然面臨「地緣政治情勢」等風險。