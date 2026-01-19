科技廠員工願望實現 林佳龍：要設鳳凰城辦事處

台北市 / 綜合報導

台美談判落幕，備受外界關注的台灣模式，以及承諾2500億美元企業自主投資，據了解是由府院高層和台積電董座魏哲家、鴻海董事廠劉揚偉等企業大佬，深度交換意見的結果。隨著越來越多科技廠赴美投資，這些企業人才希望有更便利的生活，外交部長林佳龍日前表示，直飛鳳凰城已經實現了，接下來要研議設立辦事處。

如同好萊塢的製作規格，預告台北到美國鳳凰城的直飛航線，首班由董事長張國煒親自執飛，候機室內乘客有不少台積電員工和眷屬，外交部長林佳龍等人一起到場見證歷史時刻，他致詞時表示台積員工的願望，正在一一實現，外交部長林佳龍(01.15)說：「一個願望今天實現了就是直航，第二個願望，是希望我們外交部，在亞利桑那州可以設一個辦事處。」

廣告 廣告

據了解外交部正規劃，到台積電投資重鎮，亞歷桑那州的鳳凰城，新設立辦事處，以一站式服務台積電員工及周邊供應鏈，要讓這些優秀人才沒有後顧之憂。

鳳凰城市長Kate Gallego(01.15)說：「這裡有超棒的台灣美食，台灣的銀行，還有會說中文的醫生，讓你在這裡能感受到家鄉般的舒適，我們的機場被華爾街日報評選為，全美國排名第一，因此我們希望能成為台灣通往美國的門戶。」

鳳凰城市長也強調，這些在外地打拼的台灣人才，也能在美國感受到家鄉的舒適感，兩地組成生活圈，頻繁飛行變成常態，而且不只台積員工到美國辦公，還有其他科技大廠的人才，也是直飛的常客，隨著台美談判落幕，備受外界關注的台灣模式，及承諾2,500億美元企業自主投資，據了解是由府院高層和台積電董座魏哲家，鴻海董座劉揚偉，緯創董座林憲銘等企業大佬，深度交換意見的結果，多家科技大廠來相挺。

台灣併購與私募股權協會理事長駱秉寬說：「這個AI裡面的供應鏈，包括鴻海EMS的，這個我國的最大的電子廠，還包括緯創AI伺服器的，最大的供應商之一。」相關單位希望透過一站式服務，讓2,500億美元投資計劃具體落地，建構起AI供應鏈安全韌性，讓台美聯隊贏在AI未來競賽上。

原始連結







更多華視新聞報導

美國務院籲中國「停止武力脅迫台灣」 外交部致謝：共同捍衛台海和平

林佳龍訪帛琉與美官員同框 日本、澳洲大使同行

立陶宛關切中共軍演 林佳龍：展現台立共享民主價值

