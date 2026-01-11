科技廠員帳戶多出103萬 真相竟是年終分紅

▲有一名科技廠員工表示，發現帳戶多了一筆超過100萬元的匯款，因為備註欄沒有標記，讓他嚇到趕快去報案，也引發網友關注後續發展。（示意圖／翻攝pixabay）

[NOWnews今日新聞] 帳戶突然出現不明匯款，總會讓人心慌慌。有一名科技廠員工表示，發現帳戶多了一筆超過100萬元的匯款，因為備註欄沒有標記，讓他嚇到趕快去報案，也引發網友關注後續發展。

一名科技廠員工在社群平台Threads上發文求救，透露1月7日下午有一筆103萬元的款項入帳，由於備註什麼都沒寫，他直覺可能是匯錯，思考是否應該去報案，一直腦補可能是詐騙轉帳，「那一串數字很像什麼驗證碼」，因過往沒領超過10萬，也沒持有那麼多股票，斷定不可能是年終獎金或是股利。

貼文也引發網友熱議，紛紛喊快去警局報案以及聯絡銀行，並且不少然關心這筆款項到底是從哪來的。後來經查明後原來是款項是由公司匯出，原PO進一步向公司確認後，才知道這是今年的年終分紅。

原PO指出，自己是在某小小科技廠工作，以前年終從來沒有超過10萬，今年公司賺了一堆錢，「沒想到老闆願意分紅。」

貼文一出引發熱議，紛紛表示「公司在哪裡，還缺人不」、「知道有反轉，但沒想到是這種反轉」、「怎麼樣可以讓我老闆看到這篇文」、「這展開太讓人羨慕」、「這起承轉合…羨慕死了，讓我吸一點」、「真的是天上掉下來的禮物欸」、「以為是烏龍一場結果是炫耀文，恭喜版主」。

不過也有網友質疑，「整個看完一堆補充的東西又有流量，報案三聯單沒有分享，那其實就是編劇看看就好」。

