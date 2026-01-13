科技廠大缺綠電台電還能小額賣別人？ 業者轟：扭曲市場搶飯碗

台電的小額綠電，今年首度開放申購制。圖為台電台南鹽田光電場。（台電提供）

台電日前推出「月租小額綠電」方案，表示能釋出1,000萬度綠電，且今年沒有總量限制，所以「一定買得到」。這引發業者不滿，質疑「電從哪裡來」，畢竟當前光電業者因新法受制、業務難做，半導體大廠苦喊RE100進度缺口，去年7月民間業者成立綠電媒合平台，眼睜睜看著台電又來搶生意，今（13日）發新聞稿重砲抨擊。

台電的小額綠電在2023年試辦，2024年11月上架開賣自建的太陽光電與離岸風電，最終吸引71家企業投標、採購逾900萬度綠電，當時得標價格介於5.4元至6.8元之間。

而今年的小額綠電在1月2日開賣，更推出新的短期轉供產品，除了「1年型」，還有2個月一期的「選月型」，每度6.3元，同一電號可同時購買兩種商品搭配使用，且不同於過去的出價競標模式，今年採申購制，企業只要洽台電各區處填寫申請單即可。

當時台電官員提到，購買小額綠電的用戶以製造業居多，可能是受到供應鏈要求，或自己嘗試小額購買，其次則是金融業，可能是因ESG需求。

由於綠電交易多為長期合約，但其實並非每個用電廠商都需要全年度滿滿的綠電，像是有些業者有自裝太陽能發電，夏天太陽光電充足，冬季就需要外購，剛好也是離岸風電的旺季，所以台電這種靈活的分段購買，就很適合小型的製造業廠商。

但這引發再生能源商業同業公會的強烈反對，因為他們才剛在去年7月成立「綠電媒合平台」，讓買電和賣電的雙方可以在平台上互通有無，且新修正的《電業法》開放售電業互售，希望藉此活絡再生能源的次級交易市場，中小企業也是主要銷售對象。

因此再生能源商業同業公會今日發新聞稿，用字嚴厲表示，這是與民爭利，國營壟斷者直接跨入綠電申購與零售市場，等同拿著政府資源與配額，與民間業者正面競爭，壓縮數百家合法售電業者與投資者的市場空間，形同「國家帶頭搶飯碗」。

業者質疑，這是使用國家資源補貼後再搶市場，因為台電的綠電來源包含保證收購（FIT），本質上就是全民補貼的綠電，台電再以低價綁訂方案出售給民眾，看似便宜，實際上是「民眾用自己的稅金補貼台電，再被台電當成商品賣一次」，會讓綠電成本與價格完全失真，嚴重影響民間投資誘因。

且來源不透明，新聞稿提到，目前企業採購綠電普遍困難、市場配額緊縮，但台電卻能一次釋出1,000萬度並宣稱「保證買得到」，質疑這來源是否是挪用企業綠電來源，還是使用國家重大計畫預留量，或是以補貼價收購後再轉賣的套利？

業者認為，台灣花10年建立民間綠電交易制度，包含售電業者、交易平台、自建太陽能等模式，台電如今以壟斷者身分重回市場前端，恐將導致民間投資意願下降、售電業退出市場、綠電交易倒退回政府主導的舊模式。

新聞稿呼籲，經濟部應檢討台電是否違反公平競爭原則，要求台電公開綠電來源、成本、補貼金額及配置方式，且應保護民間綠電市場，讓台電應專注強化電網、改善虧損，而非跨界搶生意。

