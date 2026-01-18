科技廠尾牙輸了！這公司霸氣送一人一台iPhone 17 Pro Max 員工全嗨翻

生活中心／游舒婷報導

又到了一年一次的尾牙季，往年科技公司尾牙豪華程度總是引起網路熱議，但今年除了科技大廠廣達、華碩等公司，一間投信公司更是撒錢寵員工，宣布每人一台iPhone 17 Pro Max，消息一出馬上引起網友們暴動，紛紛直呼「還有缺員工嗎？」

野村證券投資信託公司尾牙大手筆送手機。（圖／取自threads）

一名網友在網路上分享一張參加尾牙的照片，從照片可以看到，投影片上秀出的圖片是iPhone 17 Pro Max，搭配字樣「員工禮物大揭曉」，原來是公司送給員工的禮物，換算市值約4萬5000元，這也讓網友直呼「外資在台灣賺了多少錢，才可以每人一隻iPhone 17 Pro Max？」

廣告 廣告

這篇貼文底下也吸引許多網友留言「今年連散戶都賺死了，更何況證券商」、「別人的公司總是不會令人失望」、「我聽了身邊的，只有1隻還要用抽的」、「我公司如果一人一隻可能倒閉了」、「都想去上班了」、「什麼時候我們公司也可以這樣？」

據悉，這間大手筆送員工禮物的公司是野村證券投資信託公司，根據104上的相關資料，這間公司已經在台灣市場深耕25年，2006年合併荷銀投信，成為台灣最大投信；2014年更名為野村投信，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商Allshores集團旗下公司，主要提供多樣化的投資策略，如投信基金、ETF、境外基金總代理、全權委託、境外產品（策略）投資顧問，以及擔任境外基金公司與政府基金全委之連絡窗口並提供資訊服務。

更多三立新聞網報導

iPhone容量不夠怎辦？1招免費多20GB 實測驚：真的有效

發票中獎卻錯過200萬？載具歸戶設定懶人包 自動兌獎不怕忘記

不是中文！一票人喊讀1科系超後悔：錢少工時長

BTS高雄開唱住宿一晚破萬！粉絲出奇招超省 全場讚爆：天才

