科技建功 拒檢逃逸被逮查獲槍枝毒品

白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
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獨家》小黃司機紅燈50秒寫完！「一筆空心字」神技太震撼
高手真的在民間！台北一名65歲計程車司機，利用等紅燈短短50秒時間，竟能一筆寫出「招財進寶」、「黃金萬兩」等空心字體，筆畫流暢不間斷，成品精緻像用電腦印刷，驚人神技讓人看傻眼。這名不願具名的小黃司機接受《中時新聞網》訪問透露，其實這項「一筆空心字」並非一蹴可幾，而是從小埋下的種子。
網家亮燈漲停衝24.65元！分析師示警：跌深反彈宜先減碼
電商股PChome網家（8044）今（15）日開盤走強，盤中直攻漲停鎖死，股價來到24.65元。對此，倫元投顧分析師陳學進表示，此波上漲主要屬於跌深反彈，短線不宜過度追價，反彈至壓力區建議適度減碼。
馬妞突倒地不起「血壓飆破220」 緊急送醫現況曝
馬妞（馬維欣）、蔡逸帆、曾治豪、陳怡婷以及腦神經外科醫師謝炳賢等人，近日在梁赫群、嚴立婷主持的《姊妹亮起來》分享驚魂送醫事件簿。馬妞回憶，她9年前清晨起床突然感覺嚴重眩暈、倒地不起，血壓一度飆破220緊急送醫。
直接砍400萬！她驚見南部「這類房子」超搶手 房仲揭屋主因這事急出售
不少長輩早年辛苦工作、存錢買房，但隨著時代變遷、房價持續攀升，年輕世代購屋門檻愈來愈高，部分人甚至只能寄望未來繼承房產。然而，在繼承之後，究竟該選擇自住還是出售，往往成為一大難題。作家黃大米指出，南部地區的一樓住宅需求相當熱絡。她近期觀察到多起案例，皆為父母過世後，子女選擇出售繼承房產的情形。由於這類物件多半帶有變現需求，價格相對具有議價空間，房仲人員也常建議買方可大膽出價，甚至直言「有機會以較低
狂喝水仍感到口乾舌燥？營養師破解喝水迷思 揭2關鍵竅門
天氣炎熱，許多民眾喝水量大增，卻還是解不了渴，對此營養師邱世昕指出，原因可能和「喝錯方法」有關，直言喝水雖然是好事，但民眾若只是猛灌純水，身體不但留不住，還會讓水分在體內迷路，不小心變成越喝越渴的水腫體質。
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
投資慘賠竟對公帑下手！高雄退伍中士「14分鐘挪走60萬公款」炒期貨 檢方依貪污罪起訴
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導高雄市後備指揮部爆出挪用公款案。一名26歲邱姓退伍中士，因投資失利背負債務，竟利用支援主計業務的機會，涉嫌挪用60...
見家長？許光漢同框子瑜媽鬧緋聞 登微博熱搜第一網傻眼
周子瑜近日被傳與許光漢熱戀，話題一路延燒，甚至衝上微博熱搜第一。但所謂「戀情證據」其實相當單薄：許光漢現身TWICE台北演唱會，加上子瑜母親在IG貼出一張兩人後台合照，兩條線索被拼湊後，直接升級成「見家長」，劇情跳躍程度讓不少人看傻眼。
「零食界好市多」熄燈！疲老闆宣布結束營業：真的撐不下去
【緯來新聞網】嘉義知名零食電商「疲老闆」，被不少消費者封為「零食界好市多」，然而去年卻爆出財務危機，
55歲女三餐吃「1物」養胃！反害半夜痛醒：超級地雷食物
根據統計，台灣平均每4人有1人有胃食道逆流的問題，且大家多認為「生病要吃白粥」，但營養師邱世昕表示，若是胃食道逆流的患者，稀飯反會讓胃酸逆流症狀加劇，是「飲食地雷」！若要真正養好胃，第一招是改吃固體食物，第二招為補足蛋白質。
愛妻捐腎重生 師大音樂師免洗腎重返舞台
61歲師大音樂系教師宋威德長年受腎臟疾病困擾，原已面臨必須洗腎的人生轉折，所幸在太太主動決定捐腎下，去年在台大醫院接受活體腎臟移植手術，術後恢復良好，不僅免於洗腎，更重返舞台開音樂會，自嘲「氣更長、聲音更大聲」，直言像「重獲新生」。宋威德表示，自己從19歲起即有腎臟問題，40年來持續控制飲食與規律運
天氣熱爆！白沙屯媽祖進香46萬信徒隨行「常見3疾病」4招防中暑
全台瘋媽祖！白沙屯媽祖徒步進香進入第3天，15日清晨由彰化大村鄉起轎出發，不過天氣晴朗炎熱，氣象署更對南部3縣市發布高溫資訊。中醫師提醒46萬隨行民眾記得補水，並小心「熱衰竭」與「熱暈厥」，若沒有即時處理，可能進一步演變成真正的中暑，甚至危及生命。（記者：簡浩正）
沒戲拍開銷「月燒10多萬」！女星網購帝王蟹罐頭被騙 超慘內幕曝光
謝麗金驚爆詐騙。她今錄影受訪透露最近透過臉書廣告買了號稱俄羅斯產的帝王蟹罐頭，「廣告上面寫三罐999，5罐就1298，後面還有8罐跟12罐更便宜，然後想說很好吃，我就先買五罐好了。」結果貨一到，她打開後超級傻眼。蔡維歆
狂吃「3食物」恐害罹癌！營養師點名「1款國民零嘴」：發霉產生劇毒
現代人飲食高油、高糖，又少纖維，加上久坐少動，恐增加罹癌機率。營養師孫語霙提到，若想遠離癌症，應減少攝取「3種食物」，包括加工肉品、酒精，還有過期花生，一旦發霉、變質就會產生毒素，增加罹患肝癌、食道癌、大腸癌的風險，不可不慎。
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
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父母接力救命 12歲童1年內接受肝腎活體移植
12歲許姓男童出生4個月即確診罕見先天性膽管擴張症（Caroli disease），合併肝纖維化與脾臟腫大，同時罹患自體隱性多囊性腎臟病（ARPKD），病情一路惡化至慢性腎臟病第5期。為搶救生命，他在1年內先後接受母親捐贈部分肝臟、父親捐贈腎臟，完成兩階段活體移植手術，術後恢復良好，已順利出院並重返
台股衝關3萬7！關鍵決戰台積法說 法人點名「關鍵5強」
[Newtalk新聞] 台股在外部環境偏多的帶動下，延續近期強勢格局。隨著美股持續走高，資金風險偏好明顯回溫，市場情緒轉趨樂觀，今（15）日盤中更進一步挑戰3萬7整數關卡，最高來到37043點。展現多頭企圖心。在權值股穩盤、題材股輪動的架構下，盤面呈現「百花齊放」的健康輪動格局。 從法人動向觀察，本日券商共識股聚焦於五檔個股，包含金像電、台達電、大立光、國巨與采鈺，皆獲得兩家券商同步推薦，顯示市場資金在選股上逐漸收斂至具備基本面與產業趨勢支撐的標的。 進一步拆解這五檔個股邏輯，可以發現資金布局方向相當明確。金像電與台達電屬於AI伺服器與電源供應鏈核心，受惠於全球AI算力需求持續擴張，營運具備長線成長動能；大立光則代表高階光學元件，雖短期受手機市場影響，但高階鏡頭與非手機應用仍具潛力；國巨作為被動元件龍頭，在庫存調整告一段落後，景氣回溫預期逐步發酵；采鈺則切入感測與顯示驅動相關應用，搭上車用與高階顯示趨勢。 值得注意的是，盤面雖然強勢，但真正的關鍵仍在權值股表現，尤其是台積電。市場普遍認為，台積電明天即將登場的法說會，將成為影響短線行情的重要變數。若釋出正向展望，不僅有助於穩定指數，更可
猜猜看！未婚、結婚哪個易罹癌？400萬筆研究曝光：機率最高差85%
一項針對超過400萬筆癌症案例的大型研究發現，從未結婚的成年人罹患癌症的風險顯著高於曾經結婚的族群，其中未婚女性的差距更達到85%，遠高於未婚男性的68%。這項研究由邁阿密大學西爾維斯特癌症中心進行，已發表於《癌症研究通訊》期刊。
餐前喝亞麻籽飲品7天 壞膽固醇狂降15％排油增55％
每餐前一杯亞麻籽飲品，竟能讓糞便排油量在7天內增加55％、壞膽固醇下降15％。減重醫師蕭捷健在臉書粉專引述一項雙盲隨機交叉試驗，指出可溶性纖維能在腸道中攔截脂肪並將其排出體外，對改善血脂具有顯著效果。
賈永婕換新髮型！兒子一看秒吐槽「超醜歐巴桑」：你的頭髮是一個板子
賈永婕透露，自己原本計畫將頭髮留長，並在進行造型前明確向髮型師表達此一想法。不過髮型師提醒，「你上一次說這句話之後，頭髮就變很短。」對此，她當時仍自信回應這次不會重演，未料最終仍在過程中「一刀剪下」，讓她無奈表示「又是一個意外」，形容人生常常不如預期。完...