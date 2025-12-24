科技引領教學升級 華碩攜啟動國小AI智慧教室

(記者謝政儒綜合報導)華碩文教基金會長期深耕數位教育議題並致力縮短城鄉差距，今（23）日與桃園市政府教育局、桃園市文欣國小、Google for Education與謙懿科技合作，於文欣國小正式啟用「AI思維鏈智慧教室」。華碩文教基金會持續打造以師生需求為核心的智慧學習環境，期盼在AI浪潮中，為台灣培育具關鍵能力的人工智慧世代人才。







本次智慧教室以「學習與教學的思維鏈（Chain-of-Thought）」為核心理念，由華碩與文欣國小師長運用設計思考出發，協助教學者從需求面進行課程與工具的分類，無論是多元教材、素養導向、班級經營或雙語教學等，均可在深度整合的AI智慧教室中實踐。未來亦將持續規劃提供教師社群與軟體資源支持，營造可落實自學、共學、互學、導學等四大自主學習模式的教學環境。同時，透過ChromeOS雲端管理、自動防毒更新與Google AI等功能，協助教師課前更有效率地備課與產製教材，課後進行學習數據分析，強化學生的個別化學習歷程，形塑更完善的智慧教育生態圈。



華碩文教基金會執行長魏杏娟表示：「華碩長期深耕教育現場，看見孩子只要多一點資源、多一個機會，就能走向很不一樣的未來。今天很高興與桃園市教育局及文欣國小合作，在既有智慧校園基礎上推動AI思維鏈智慧教室，整合軟硬體與教學服務，讓老師教學更得力，陪伴孩子在學習中建立自信與成就感，開啟更多發展的可能。」



文欣國小校長林育沖表示：「文欣國小期盼在真善美的校園中，讓孩子以自然且安全的方式接觸科技，理解能源與環境永續。感謝華碩文教基金會與各合作夥伴的支持，讓學校在怪獸電力系統、智慧圖書館與智慧門禁之外，再添AI智慧教室能量，不僅讓老師有更多教學想像，也讓學生擁有更多探索世界的機會。」



華碩文教基金會表示，未來將持續匯聚產官學及非營利組織資源，積極推動智慧教室與數位學習相關計畫，期盼透過前瞻性的科技教育，引導學子培養良好資訊素養、善用AI工具，成為具全球視野的世界公民，在安全、友善且具前瞻性的學習環境中茁壯成長。