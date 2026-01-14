科技強國！台灣家戶連網、個人上網率都衝破9成 維基百科淪輸家

即時中心／高睿鴻報導

如今已是科技時代，網路普及率逐漸成為衡量國力、社會發展程度的重要指標。我國數位發展部於「114年數位近用調查報告」釋出好消息，顯示台灣整體數位化程度持續深化，去（2025）年「家戶連網率」達93.4%、「個人上網率」則為90.3%，雙雙創歷史新高。調查指出，國人不僅依賴網路進行通訊與娛樂，網路銀行、雲端服務使用率亦突破5成，顯示數位科技已全面且深度融入民眾日常生活。

數發部首先說明，自2020年以來，台灣個人上網率呈現穩定成長趨勢，直到去年，家戶連網率與個人上網率皆屢創新高。就網路使用行為而言，12歲以上網路族群於最近3個月，最常接觸的網路活動類型，仍以即時通訊（97.2%）、網路影音娛樂（91.2%）為主，與前年調查結果相近。

此外，數發部也指出，使用率超過5成的數位活動，尚包括查詢商品或服務資訊（69.6%）、線上閱讀（68.5%）、網路銀行（59.8%）及雲端空間使用（54.8%），顯示數位工具已廣泛應用於生活、金融服務等多元場域。

我國最大宗通訊軟體「LINE」。（圖／民視新聞資料照）

值得關注的是，民眾透過「維基百科」查詢資訊的使用率為46.9%，較2024年調查下降3.4%。數發部分析，此現象可能反映AI時代來臨後，民眾獲取資訊的途徑正發生轉變；抑或是娛樂與即時通訊活動，分散掉傳統搜尋需求，這是未來數位研究的觀察重點。

數發部另說明，本調查是為掌握國人數位近用現況及發展趨勢，作為政府施政規畫、檢討當前資源配置的重要依據；調查內容涵蓋「ICT近用、使用與素養」、「居住」、「教育與技能」。除呈現整體數位近用現況，亦從性別及居住地區等面向，評估各類族群在數位近用機會上的差異，以期進一步提升民眾福祉，促進數位發展的均衡與包容。

數發部指出，本次調查以全台22縣市、12歲以上民眾為對象，透過市話與行動電話方式進行問卷訪查，最新一輪調查期間為2025年5月至7月，共蒐集有效樣本1萬5142份，平均抽樣誤差為正負0.8%。

