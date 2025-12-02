科技復活歷史 考古埕再現熱蘭遮市鎮
記者林雪娟∕台南報導
土裡挖出的歷史，在科技裡活起來！文資處和文化內容策進院二日於安平區「考古埕」舉辦「考古埕×時光使館—再現熱蘭遮市鎮」開幕展，透過文化與科技跨域合作的全新亮點，共同為安平歷史打造新篇章。
推動歷史文化資產活化與再利用，結合新科技帶來更多創意詮釋，此次推出多項科技互動體驗，包括光雕投影、沉浸式場景與歷史解謎等。文化局副局長林韋旭表示，文資處多年來持續在安平展開考古調查，累積豐富研究成果，重現熱蘭遮城、大員市鎮多時期的文化面今年將文化、科技結合，將考古資料、在地故事重新整理並再現，導入文化內容產業概念，為古老場域帶來更多活力與新可能。
文策院長期推動文化科技產業化，此次將在地文化轉譯成更具吸引力的內容ＩＰ，連結創作者、技術團隊與地方社群，建構跨領域合作平台，以考古埕為節點，串聯安平古堡、海山館等周邊據點，共同打造具市場潛力的文化科技作品，展現大員市鎮新景象，並朝文化產業方向前進。
此次以三部曲系列為主軸，結合解謎遊戲、導覽體驗、兒童劇場等豐富內容，再搭配光雕投影，打造沉浸式歷史場景，在互動與探索中，民眾可穿越時空，走進安平，感受在地脈動與昔日大員市鎮生活風貌。
文資處表示，透過科技活化地方文化，提升歷史知識普及度，開創多元文化產業；文冊院說，透過科技轉譯與商業思維，讓地方文化更具互動、創新和市場性，活動涵蓋城市走讀解謎、公眾考古體驗、考古小教室等內容，展期至明年二月底。
