科技循環被AI打掉重練！台股獲利上修20% 真正贏家是它浮出檯面

財經中心／余國棟報導

在AI供應鏈帶動下，預估2026年台股企業獲利預估持續上修，年增率由11%上修至20%；AI供應鏈2026年獲利年增率更由12%上修至23%。企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價。（示意圖／PIXABAY）

AI滲透速度遠快於過去任何科技革命，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥指出，PC花了近20年才滲透全球家庭，手機也歷經10年以上才普及全球，但AI模型與相關應用在5年內已快速滲透企業IT架構、軟體開發流程、行銷決策、金融分析、生產製造等。科技景氣重心從消費性電子轉向AI資本支出，形成「結構性超級循環」，分析師預估台灣AI相關供應鏈 2026年在高基期下仍保持20~60%的盈餘高成長，建議優先布局聚焦AI供應鏈優勢的台灣成長股主動ETF，掌握上漲先機。

AI正在重塑科技產業的景氣循環，魏永祥進一步表示，由過往3~5年的硬體換機週期轉為12~18個月的技術平台更新週期，如Nvidia的AI GPU每隔12~18個月推出新世代平台。也由於AI滲透速度甚於以往，改寫了科技產業淡旺季格局，使得2025年第四季旺季更旺，估計2026第一季也將淡季不淡。

在AI供應鏈帶動下，預估2026年台股企業獲利預估持續上修，年增率由11%上修至20%；AI供應鏈2026年獲利年增率更由12%上修至23%。企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具AI供應鏈優勢的台灣成長股未來股價表現可期，建議優先布局台灣優勢成長股主動ETF，可以掌握一籃子AI利基股的漲升行情。

