科技成果變身互動遊戲 「科學家的秘密基地2.0」宜蘭登場

2026科學家的秘密基地2.0海報。

國科會轄下的國家實驗研究院與國家太空中心，攜手國立科學工藝博物館及宜蘭蘇澳的奇麗灣珍奶文化館，共同推出為期一年的「國家科技寶藏－科學家的秘密基地2.0」特展，今天(29日)正式開幕。即日起於奇麗灣珍奶文化館地下一樓展出一年，透過平時難得一見的國家級科技成果，結合互動式科學遊戲與淺顯易懂的科學解說，引導年輕學子、家長與教師認識國家科研單位的高科技研發內容，並在體驗中培養基礎科學知識與科學素養。

國研院院長蔡宏營表示，國研院肩負「建構研發平臺、支援學術研究、推動前瞻科技、培育科技人才」四大任務。過去「培育科技人才」多以大學生及碩博士生為主要對象，協助其投入科學研究發展；近年則進一步向下扎根，認為協助中小學生建立對科學的興趣、培養基本科學素養同樣重要。因此，國研院致力將尖端科研成果轉化為寓教於樂的科學遊戲，期盼為提升全民科學素養貢獻心力。

國家太空中心太空教育辦公室總監鄭琮生指出，本次特展展出多顆衛星模型，並設置火箭發射互動式機臺，讓參觀者可實際操作火箭發射模擬器，感受倒數計時與火箭升空的震撼過程，同時理解衛星與火箭之間的密切關聯。他期盼透過沉浸式體驗，在孩子心中播下科學的種子，讓科學不再只是課本中的抽象公式，而是一段可以觸摸、體驗與挑戰的探索旅程。

科工館館長李秀鳳表示，科工館長期投入科普教育資源的推廣，此次透過與觀光工廠合作，為宜蘭地區學子打造更便利且多元的課外學習場域。「博物館－產業－校園」的跨域鏈結，有助於推動科學教育在地深耕，讓科學更貼近生活。

奇麗灣珍奶文化館創辦人陳家昇指出，為落實企業社會責任，珍奶文化館提供場地、水電與人力資源，免費開放民眾及學生參觀，期望讓科學的種子在蘭陽平原持續萌芽。珍奶文化館本身為綠建築，館區可見多項綠建築指標，且緊鄰新城溪出海口，是宜蘭重要的小燕鷗繁殖熱區。除嚴謹的科學議題外，館方也希望藉此推廣臺灣引以為傲的珍珠奶茶文化，讓參觀民眾享受結合美食與科技的全方位觀光體驗。

「國家科技寶藏－科學家的秘密基地2.0」將於奇麗灣珍奶文化館地下一樓展出一年，歡迎民眾前往參觀，親身體驗趣味科學遊戲，一窺國家科研成果的精妙之處。