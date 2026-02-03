科技戰、煙霧彈上場！林口警攔截圍捕演練宛如電影現場

無人機高空監控與煙霧彈大戰，路過民眾直呼：也太認真了。林口警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

林口街頭上演一場驚心動魄的「警匪追逐」！原來是林口警分局與彰化銀行林口分行聯手，在 昨（2）日辦理一場超寫實的「攔截圍捕實警演練」。現場不僅有歹徒持槍搶劫，更罕見地動用了無人機高空監控與煙霧彈大戰，路過民眾直呼：「這演習也太認真了，簡直像在拍電影！」

這次演練與以往不同，特別設計了「地獄難度」的模擬情境。當歹徒得手逃逸後，為了擺脫追緝，竟在大街上丟擲煙霧彈試圖混淆視聽。面對瞬間爆發的濃煙，林口警展現平日紮實的心理素質，不僅沒被嚇到，反而冷靜運用紅外線思維與戰術走位，成功在視線不明的情況下突破封鎖。

除了地面追緝，天空也有「神隊友」助陣！警方啟動無人機從高空死死盯住歹徒車輛，透過即時影像傳輸，讓逃犯在科技天網下無所遁形，最終乖乖就範。

林口警分局長李智源在演練結束後，親自慰勉參演同仁與行員的辛勞。他強調，攔截圍捕的目的，在於第一時間整合線上警力與科技資源，迅速限制歹徒行動空間，避免其持續流竄造成更大危害，並在確保人質與民眾安全的前提下，逐步迫使歹徒棄械投降。

林口警分局也藉此機會提醒大家，年關將近或平時出入銀行提取大額現金時，應多加留意周邊環境。這次演練不僅僅是為了練兵，更是為了讓市民看見警方的應變能力，讓大家在林口這片土地上，都能過得安心、睡得安穩。