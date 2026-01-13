科技手機變古玩！16年前「最先進的」Nokia手機最近才到貨

利比亞一名手機經銷商最近才收到16年前訂購的Nokia手機。翻攝X平台



利比亞一名手機經銷商最近收到一批令他哭笑不得的貨品：16年前下訂的「最先進」Nokia手機。

「Gulf News」報導，一名住在利比亞的黎波里（Tripoli）的經銷商和友人近日拍攝一段影片在網路上爆紅。原因是，該名經銷商最近才收到16年前訂購的諾基亞（Nokia）手機，只是過了16年，手機界早已物換星移。

這名經銷商哭笑不得地拿著一支上面還有實體按鍵的手機並對著鏡頭說：「這究竟算是手機還是文物？」

據報導，這批手機其實在2010年便送交給一名利比亞當地的聯繫商處理，然而隔年爆發利比亞內戰後，物流和海關體系全面崩潰，以至於這批貨一直放在倉庫裡被遺忘了16年。這批手機包括諾基亞的音樂版手機和曾被視為高端科技產品的高階板手機。

有網友說，這起案例是戰爭打亂物流和科技商品供應鏈的最佳先例。還有人說，這批手機可被當作收藏品販售，搞不好價值比當年更高。

