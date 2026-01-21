科技打造教育新未來！桃園表揚績優教職員 助人工智慧融入課堂

今(21)日舉辦「桃園市114年數位精進與自主學習AIGC教學策略成果發表暨績優人員表揚」活動。圖：教育局提供

為表揚長期投入數位教學與自主學習推動、展現教學創新成果的優秀教育人員，桃園市教育局於今(21)日舉辦「桃園市114年數位精進與自主學習AIGC教學策略成果發表暨績優人員表揚」活動，教育局長劉仲成共同頒獎，向績優教師與學校團隊表達高度肯定。

此次績優人員表揚涵蓋數位學習領航教師、優良教案獲獎教師、生成式AI融入教學計畫教師、公開授課教師。圖：教育局提供

教育局表示，此次績優人員表揚涵蓋數位學習領航教師、優良教案獲獎教師、生成式AI融入教學計畫教師、公開授課教師，以及多項涉及數位與自主學習推動計畫執行團隊。獲獎教師來自國小、國中及高中職不同教育階段，展現桃園市跨校、跨領域、跨學制的數位教學能量。

劉仲成指出，獲獎教師不僅展現專業教學能力，更能將數位科技與人工智慧有效融入課堂，透過精心設計的教學活動，引導學生主動學習、深度思考，具體落實自主學習精神。他強調，教師的專業投入，是桃園推動智慧教育最重要的關鍵力量。

劉仲成也表示，在快速變動的數位與人工智慧時代，科技確實改變了教學樣貌，但無論科技如何進步，學生是否具備理解文本、分析資訊、判斷真偽與整合觀點的能力，仍是未來能否善用人工智慧與科技工具的重要基礎。

此次活動除績優人員頒獎外，亦安排成果發表與專題講座，特別邀請國立台中教育大學校長郭伯臣，進行「自主學習與人工智慧教育應用」專題分享，提供與會教師政策視角與實務經驗，作為深化教學設計的重要參考。

教育局感謝承辦學校桃園區快樂國小，以及所有協辦學校、資訊教育科、數位推動團隊與科技輔導團隊的通力合作，使此次績優人員表揚活動得以圓滿完成。教育局表示，未來將持續支持教師專業成長，深化數位精進與自主學習政策，透過表揚與鼓勵機制，激勵更多教師投入教學創新，共同打造桃園具前瞻性與品質的智慧教育發展環境。

