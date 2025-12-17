科技搶飯碗 陸四成Z世代青年「AI焦慮症」

陸調查數據顯示，四成Z世代青年有AI焦慮。（圖／TVBS）

人工智慧（AI）已經深入影響Z世代的學習與工作方式，根據Google最新調查顯示，93%的Z世代每週至少使用兩種以上的AI工具。然而，在大陸有四成年輕人表示自己出現「AI焦慮」，包括擔心工作被取代和能力退化。在北京就讀的大學生們正積極尋求與AI共存之道，他們一方面享受AI帶來的便利，一方面也在學習如何保持自身競爭力，以應對AI快速發展帶來的挑戰。

在北京就讀體驗設計系的大四學生薛俊杰分享，近幾年他利用AI當小幫手後，產出作品的時間可以減少六成。他展示了AI的強大功能，即使沒去過台灣，也能在幾秒鐘內生成兩人在台灣的合照。薛俊杰表示，一般人很難分辨哪些是AI生成，哪些是手工繪製的圖片，因為兩者之間的差距已經不大。

廣告 廣告

北京應屆大學畢業生劉博文也有類似經驗，他使用AI製作影片，每張圖片大約能在10秒內生成。劉博文表示，AI可以替代原本需要手繪的分鏡工作，大大提高了工作效率。

這些被稱為網路「原住民」的Z世代，在社群媒體發達時期長大，善用科技。他們的交作業、休閒娛樂，甚至求職找工作都離不開AI，但大陸調查數據顯示，當中四成出現「AI焦慮」。薛俊杰描述了他的焦慮：「剛學會一個AI生成軟件，你很熟悉它、你很熟悉駕馭它，突然發現有更強的工具、生成更好更細膩，你去學還是不學。」劉博文也坦言：「肯定會不安，現在也是在探索AI和自己未來的方向。我個人理解以後需要的是會整合AI的人。」

跟不上AI可能被淘汰，過度依賴AI則可能喪失批判性思考，這兩點是Z世代焦慮榜上的前兩名。Z世代即將占據全球四分之一勞動力，與AI共生成為他們保持競爭力和提升效率的重要策略。北京研究生關放認為，關鍵在於「要鍛鍊自己提問題的能力，我怎麼問它，它給我生成東西」。劉博文則強調：「如何選擇和搭配你的AI，其實是更好提升你和別人區別，或是你能不能更好展示最終效果或者速度的關鍵。」

這些學生們認同AI發展很快，但不意味人類會被壓制。他們相信，主動學習並靈活運用AI，才有機會乘著科技大浪，讓自己在未來職場中脫穎而出。

更多 TVBS 報導

陪伴Z世代的失業惡夢！AI取代人力「這職業」首當其衝

考量成本壓力 福斯汽車首度有德國廠全面停產

Z世代微退休熱潮！暫停職涯「爽體驗人生」 專家揪背後原因

「工作日減少就生小孩」北京晚婚晚育成主流

