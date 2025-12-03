科技改變產後照護樣貌 互動機器人支持陪伴有溫度

在醫療人力吃緊、育兒需求日益多元的時刻，科技正悄悄改變產後照護的樣貌。國民健康署昨（三）日舉辦「一一四年母嬰親善醫療院所績優成果發表會」，表揚全臺十九家績優院所，其中成大醫院導入互動式機器人協助母乳哺餵衛教，不僅提升效率，更能擔任陪伴者，為新手家庭帶來更即時、也更具溫度的支持。

今年同時榮獲「特優獎」及「創意特色獎」的二家醫院分別為國立成功大學醫學院附設醫院、臺北市立聯合醫院仁愛院區。國立成功大學醫學院附設醫院導入互動式機器人協助母乳哺餵衛教，運用語音與觸控互動，使衛教指導更生動、親切，並有效節省護理師近五成時間，更結合母乳志工與智慧機器人推動「親子共讀」，使科技成為溫柔陪伴的橋樑，增進親子連結、拉近家人情感距離。許多媽媽分享：「機器人教得清楚，護理師又經常關心及解惑，覺得自己不是孤單一個人。」院方以「科技輔助、專業引導、家庭參與」三軸並進，在人力緊縮的情況下，不僅堅守照護品質，更溫馨陪伴家庭迎接新生命。

臺北市立聯醫仁愛院區以創新數位科技結合人文關懷，打造從母乳哺餵到智慧照護的陪伴模式，透過LINE平台與父母即時互動，主動傾聽及回應，依個別需求給予彈性建議。