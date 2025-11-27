科技教具趣味學習 復興「西拉雅語」

西拉雅語消失已久，為了復興西拉雅語言，台南市左鎮國小結合科技教具，以西拉雅語和符號，為學生打造教具，在學習科技遊戲的過程，讓西拉雅文化逐漸回復到孩子們的生活中！

「6、7、8。」

邊玩邊說，這電腦遊戲學的不是數學，而是消失的西拉雅語。

左鎮國小學生 郭昱辰：「可以透過程式玩遊戲，讓我更了解西拉雅的文化。」

左鎮國小老師 陳昱全：「跟孩子們一起討論，可以挑選生活中最常用的數字，去練說，來表達，讓這語言不再是死語，而是可以有再復活的機會。」

左鎮曾是西拉雅族聚集地，但西拉雅語消失已久，左鎮國小老師，結合生成式AI以及軟硬體教具，融入在地文化課程設計教材，拿下教育部數位跨域教育年會競賽的金獎。

左鎮國小老師 王鍠文：「透過高師大的教具，以西拉雅為主題，設計西拉雅符號，復興西拉雅符號。」

左鎮國小學生 吳亞恬：「往右上，它是雞的圖案，它一轉就代表雞在跑，我做了一個花朵的符號，象徵幸福與希望。」

科技是工具，文化為內容，透過學習科技教具，讓西拉雅語和符號，能重新成為生活的一部分！

