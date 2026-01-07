科技教父施振榮現身陽明交大醫院菁英講座：落實王道利他精神，讓AI成為有溫度的健康守護，橫跨科技與文化的視野，陽明交大醫院院長黃志賢肯定對院方推動醫學教育與永續發展具有極大啟發。（圖：陽明交大醫院提供）

▲科技教父施振榮現身陽明交大醫院菁英講座：落實王道利他精神，讓AI成為有溫度的健康守護，橫跨科技與文化的視野，陽明交大醫院院長黃志賢肯定對院方推動醫學教育與永續發展具有極大啟發。（圖：陽明交大醫院提供）

宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮於今（ 七）日應邀前往國立陽明交通大學附設醫院，為院方全新開辦的「菁英講座」揭開一一五年精彩序幕。施振榮創辦人以其推動多年的「王道思維」為核心，與現場醫護及行政主管分享醫療產業國際化的經驗。他深刻指出，在AI與數位轉型席捲全球的今日，醫療體系的真正挑戰不在於設備競賽，而在於如何落實「以人為本」的核心價值，透過跨領域的整合與合作，將冰冷的醫療技術轉化為溫暖的社會服務。

陽明交大醫院院長黃志賢表示，施創辦人橫跨科技與文化的視野，對院方推動醫學教育與永續發展具有極大啟發。院方期盼透過此次交流，將企業家的王道思維落實在醫療場域，讓智慧醫療不再只是技術的堆疊，更能成為造福社會、守護宜蘭鄉親健康未來的關鍵力量，攜手共創永續價值。

施振榮創辦人在演講中強調，「王道」的核心在於「利他」、「共好」與「長期信任」，而非單純追求短期業績。對一般大眾而言，這意味著未來的智慧醫療將不再只是數據與檢查，而是透過AI與大數據輔助，讓醫護同仁能有更多心力提供具備「人性溫度」的精準照護，使長輩在高齡化社會中，能享有更有尊嚴且具韌性的健康生活。身為陽明交大的傑出校友，他多年來對母校人才培育不遺餘力，此次蒞臨附設醫院，更展現了他對守護全民健康與傳承智慧的熱忱。

現年八十一歲的施振榮創辦人至今仍以實際行動投入社會創新，他在院內參訪與交流中展現出終身學習、擁抱科技的精神，深深打動了現場每一位與會者。他鼓勵醫界與科技業應勇於跨界思維，攜手為台灣培養下一世代的智慧醫療專業人才。這份積極樂觀、與時俱進的典範形象，不僅為醫療場域注入了創新靈魂，更為智慧醫療的發展勾勒出技術與人文並重的宏觀藍圖。