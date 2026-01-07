科技教父現身陽明交大醫院菁英講座 讓AI成為有溫度的健康守護

科技教父施振榮現身陽明交大醫院菁英講座，落實王道利他精神，讓AI成為有溫度的健康守護。（陽明交大醫院提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮七日應邀前往陽明交大醫院，為院方全新開辦的「菁英講座」揭開一一五年精彩序幕。施創辦人以其推動多年的「王道思維」為核心，與現場醫護及行政主管分享醫療產業國際化的經驗。他深刻指出，在AI與數位轉型席捲全球的今日，醫療體系的真正挑戰不在於設備競賽，而在於如何落實「以人為本」的核心價值，透過跨領域的整合與合作，將冰冷的醫療技術轉化為溫暖的社會服務。

廣告 廣告

施振榮強調，「王道」的核心在於「利他」、「共好」與「長期信任」，而非單純追求短期業績。對一般大眾而言，這意味著未來的智慧醫療將不再只是數據與檢查，而是透過AI與大數據輔助，讓醫護同仁能有更多心力提供具備「人性溫度」的精準照護，使長輩在高齡化社會中，能享有更有尊嚴且具韌性的健康生活。

八十一歲的施振榮鼓勵醫界與科技業應勇於跨界思維，攜手為台灣培養下一世代的智慧醫療專業人才。這份積極樂觀、與時俱進的典範形象，不僅為醫療場域注入了創新靈魂，更為智慧醫療的發展勾勒出技術與人文並重的宏觀藍圖。

陽明交大醫院長黃志賢表示，施創辦人橫跨科技與文化的視野，對院方推動醫學教育與永續發展具有極大啟發。