科技教育創意實作競賽初賽登場 十七校卅二隊爭全國賽資格

台南市科技教育創意實作競賽生活科技組初賽在新化國中舉行。（新化國中提供）

記者黃文記／新化報導

為提升學生科技素養與生活問題解決能力，台南市政府教育局舉辦「科技教育創意實作競賽生活科技組初賽」，吸引全市十七所國中、共三十二支隊伍參賽，日前於新化國中展開激烈競賽。競賽成績前五名隊伍，將代表台南市參加一一五年四月舉辦的全國賽。

這次競賽以「智慧城市」為主題，結合資源回收與物流配送作為設計情境，模擬未來城市在推動循環經濟與永續發展過程中，所面臨的回收物分類、運輸及自動化處理等挑戰。參賽學生須在限定時間內，設計並製作具備分類搬運、多點配送及克服地形落差能力的回收物流裝置，充分展現臨機應變與工程設計的問題解決能力。

新化國中學生組成的隊伍榮獲第一名及第二名。（新化國中提供）

新化國中校長詹森雄表示，生活科技競賽強調「做中學」與「解決問題」的核心精神，學生從設計發想、結構組裝、程式與機構調整，到實地測試與遙控操作，每一個環節皆考驗科學思維、工程能力及團隊合作默契。

經過一整天的實作與實測評分，競賽圓滿落幕，並於當日舉行頒獎典禮。最終由新化國中組成的隊伍榮獲第一名及第二名，中山國中並列第二名，共計五支隊伍脫穎而出，取得代表台南市參加全國賽的資格。