科技教育開花結果 五龍國小勇奪TIRT國際機器人大獎

近日由祥儀企業股份有限公司與桃園市政府共同舉辦「二O二五 TIRT桃園國際新創機器人節」圓滿落幕，新竹縣五龍國小學生在賽事中表現亮眼、成績斐然，分別於「MARS E1戰神自走車」項目榮獲全國第二名與第三名；「AI Probbie大爆走」項目囊括全國第一、第二、第三名及多項佳作；「自動出貨組團體賽」更勇奪全國第一，成績可說是全面開花，充分展現五龍國小科技教育的深厚實力。

新竹縣長楊文科十六日表示，看到五龍國小以教育創新為核心，讓偏鄉學子在國際賽事中綻放光彩，實在令人感動與驕傲。他強調，新竹縣致力推動智慧教育與科技教育扎根，鼓勵各校發展STEAM特色課程，讓學生從小培養創新思考與解決問題的能力。他肯定五龍團隊「以孩子為中心」的教育精神，展現新竹縣教育向上提升的實力與溫度。

新竹縣政府教育局表示，新竹縣五龍國小近年積極轉型為STEAM實驗小學，將科技教育融入校訂課程，打造具學校特色的「科技寶」課程。課程以「玩中做、做中學、學中思、思中覺」為核心精神，從生活探究出發，導入機器人程式設計與創客實作，讓學生在創造與問題解決的歷程中，培養邏輯思維與團隊合作力。

五龍國小提到，近年面臨少子化衝擊，五龍國小學生人數逐年減少，學校自一一一學年度起轉型為新竹縣第九所實驗教育學校。學校呼應新竹科技AI城市的發展方向，積極推動結合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）與數學（Mathematics）的跨學科教育，讓學生從課堂到競賽，都能展現探究、創造與合作的能力，培養「與生活連結、跨領域統整、動手做、解決問題、激發五感」的未來公民。

教育局長楊郡慈也表示，五龍國小的「科技寶」課程是一個非常成功的典範，不僅讓孩子從遊戲與創作中學習，更透過團隊合作與不斷挑戰，展現自信與毅力。楊局長強調，縣府將持續支持各校推展STEAM與AI教育，打造兼具科技素養與人文關懷的學習環境，讓新竹縣的每一位孩子都能「站在世界看未來」。

校內由胡長銘主任、洪麗玲老師、張馨云老師組成科技教學團隊，利用課餘時間悉心指導、持續集訓外，亦聘請專業教師馮建中老師共同指導，陪伴學生不斷練習、修正與突破。歷經四年的努力，五龍孩子終於在全國舞台上以創意與實力綻放光芒。

廖志崑校長表示，感謝楊文科縣長及教育局對科技教育與實驗教育的支持，同時也特別感謝傑出校友-祥儀機器人夢工廠董事長蔡逢春先生、迪瑪克工廠董事長鄒承豪，以及五華工業區廠商長期以來在行動與經費上的支持。五龍國小將持續深化STEAM教育，讓學生在課堂與競賽中展現探究、創造與合作的能力。這次TIRT的亮眼表現，不僅是榮耀，更是五龍邁向智慧教育願景的重要里程碑。