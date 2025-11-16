科技教育開花結果 竹縣五龍國小勇奪TIRT國際機器人大獎

竹縣五龍國小轉型為實驗學校，今年科技開花結果，勇奪TIRT國際機器人大獎。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

由祥儀企業股份有限公司與桃園市政府共同舉辦「二０二五 TIRT桃園國際新創機器人節」日前落幕，新竹縣五龍國小學生在賽事中表現亮眼、成績斐然，分別於「MARS E1戰神自走車」項目榮獲全國第二名與第三名；「AI Probbie大爆走」項目囊括全國第一、第二、第三名及多項佳作；「自動出貨組團體賽」更勇奪全國第一，成績可說是全面開花，充分展現五龍國小科技教育的深厚實力。

縣長楊文科表示，看到五龍國小以教育創新為核心，讓偏鄉學子在國際賽事中綻放光彩，實在令人感動與驕傲。他強調，新竹縣致力推動智慧教育與科技教育扎根，鼓勵各校發展STEAM特色課程，讓學生從小培養創新思考與解決問題的能力。肯定五龍團隊「以孩子為中心」的教育精神，展現新竹縣教育向上提升的實力與溫度。

教育局表示，新竹縣五龍國小近年積極轉型為STEAM實驗小學，將科技教育融入校訂課程，打造具學校特色的「科技寶」課程。課程以「玩中做、做中學、學中思、思中覺」為核心精神，從生活探究出發，導入機器人程式設計與創客實作，讓學生在創造與問題解決的歷程中，培養邏輯思維與團隊合作力。

五龍國小表示，近年面臨少子化衝擊，學生人數逐年減少，學校自一一一學年度起轉型為新竹縣第九所實驗教育學校。學校呼應新竹科技AI城市的發展方向，積極推動結合科學、技術、工程、藝術與數學的跨學科教育，讓學生從課堂到競賽，都能展現探究、創造與合作的能力，培養「與生活連結、跨領域統整、動手做、解決問題、激發五感」的未來公民。