科技新創競賽頒獎企業提問新創解決共創多贏

▲獲獎新創大合照，一起預約下一個臺灣之光。（圖／主辦單位提供）

[NOWnews今日新聞] 展現台灣科技新創能量，推動創新技術落地應用，經濟部26日舉辦「2025科技新創競賽頒獎典禮暨展示交流活動」，政商界與科技業人士齊聚一堂，並由經濟部主任秘書莊銘池，頒贈感謝狀予出題城市與企業代表，象徵政府與企業攜手支持新創決心，也彰顯台灣新創能量的強大凝聚力。

活動吸引來自全台新創生態系夥伴參與，包括育成中心、加速器、企業創投、法人研究機構及投資單位代表等，現場貴賓雲集，包括TCA榮譽理事長童子賢、台灣萊雅總裁師逸樺、華碩副總裁葉嗣平、台水李嘉榮董事長、亞東預拌金崇仁總經理、凌羣電腦總經理劉瑞隆、奇美食品總經理宋宗龍、屏東基督教醫院執行長余廣亮、康博葉芳竹總經理、福樂多蔡錦墩董事長等貴賓皆親臨參與，展現對新創生態的高度支持。

▲科技新創競賽頒獎典禮登場，經濟部主任秘書莊銘池（左七）感謝台上出題企業的力挺支持。（圖／主辦單位提供）

邁入第四屆的科技新創競賽，累計已吸引逾百家次國內外大廠出題，今年出題企業更是涵蓋多元領域，有聯發科、日月光、華碩、和碩、台電、台水、台灣萊雅、奇美、群光、聚陽、理想大地、凌羣電腦、欣辰、康博等。題目則橫跨能源、製造、醫療、食品及ICT。以「企業提問、新創解決」模式，讓新創團隊針對產業真實需求提出解決方案，形成技術落地與合作加值的雙重效益。

以台灣萊雅為例，期望達到零廢棄、資源循環模式，豐溢綠能材料就以PET空瓶為主、PE空瓶為輔的再利用解決方案獲得青睞。全穎智聯提出了智慧電表與AI分析系統，成功解決奇美食品冷凍食品廠區的設備節能問題。

頒獎典禮由莊銘池主秘親自授贈感謝狀予出題城市與企業代表，象政公私攜手支持新創決心。優勝新創團隊也隨之上台領獎，台上台下互動熱烈，掌聲與歡呼聲不斷，呈現出新創圈難得一見的盛況。

▲新創展示區人潮絡繹不絕，媒合會隨處可見相談甚歡情景。（圖/主辦單位提供）

典禮結束後，下午登場的「展示交流活動」，共有48家於「科技新創競賽」及「潛力新創選拔」中脫穎而出的優秀新創呈現成果，聚焦「淨零永續」與「健康照護」兩大主題。展區布置充滿科技感與創意氛圍，參展新創透過實體展示、互動體驗與技術簡報，展現其在產業轉型與跨域應用上的前瞻實力。

本次交流活動邀集超過25家投資機構及企業創投參與，與新創進行一對一洽談，協助其拓展市場並爭取資金挹注，被視為新創技術商轉與企業導入的重要媒合平台，蘊藏著企業優化、產業轉型的關鍵。

經濟部表示，期待透過競賽、展示、媒合的完整鏈結，協助新創從「技術萌芽」邁向「市場經驗累積」，進而立足臺灣、布局全球，成為台灣新世代的產業代表，真正的台灣之光。

