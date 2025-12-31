科技新趨勢 機器人出貨暴增7倍

進入2026年，科技發展主軸仍在AI，機器人出貨暴增7倍。此為示意圖。（本報資料照片）

進入2026年，科技發展主軸仍在AI，綜合全球研調機構報告，AI將正式進入代理時代，企業將從使用AI工具轉向部署自主運作的代理AI，並在地緣政治與科技民族主義的壓力下，推動主權AI與實體機器人的商業化大爆發。

研調機構一致認為，2026年AI將具備更強的主動性與自主決策能力，Gartner預期，屆時「多智慧體系統」將成為企業運作的核心，AI不再只是回答問題的聊天機器人，而是能跨部門拆解財務、供應鏈等複雜任務並達成目標的虛擬員工。

其次為科技民族主義，受地緣政治波動影響，Forrester認為，各國政府為確保數據安全性，將從通用的大模型轉向精準的「特定領域模型（DSLM）」，並積極採購本土化AI設施，推動主權AI發展，對台積電而言，雖然有合規壓力，但各國競相建立自主算力的趨勢，將為2奈米等先進製程提供了穩定的長期訂單支撐。

第3點則是實體AI與機器人商業化的轉折，TrendForce預測，人形機器人出貨量將成長超過700％，美日中陣營的技術將逐漸分化，進入不同的市場領域；第4點為AI算力從雲端延伸至地端，資策會MIC預期，邊緣AI硬體與AI智慧眼鏡將迎來消費市場的爆發期。

最後則是量子安全以及先驗式資安，在技術推進的同時，風險管理也迎來升級，隨著量子運算威脅逼近，今年企業將被迫升級加密協議，資安應對將從傳統的事後反應，轉向由AI驅動的事前預防。

智樸產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，AI從對話走向行動，台廠的機會在於系統整合，有能力將垂直領域轉化為應用的企業將有優勢；同時明年的硬體需求將持續大於供給，問題非單純景氣循環，而是多重結構性因素疊加，Google TPU等ASIC將進入實質放量期，開始侵蝕部分輝達GPU市場，晶片競爭將轉向平台與總擁有成本的結構戰。

林偉智認為，今年最大的風險並非需求崩落，而是結構性缺貨引發的囤貨行為，將導致企業估值非理性膨脹以及資本錯配；對台廠而言將是蓄勢及卡位的重要窗口期。