科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修

蘋果更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務。（示意圖／翻攝自Pixabay）

隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。

根據官方資訊，蘋果此次停產的8款產品包括：



1. iPhone SE（第一代）

2. iPad Pro（12.9 吋，第 2 代）Wi-Fi

3. iPad Pro（12.9 吋，第 2 代）Wi-Fi + Cellular

4. Apple Watch Series 4, Hermes（第 4 代, 40MM）

5. Apple Watch Series 4, Hermes（第 4 代, 44MM）

6. Apple Watch Series 4, Nike（第 4 代, 40MM）

7. Apple Watch Series 4, Nike（第 4 代, 44MM）

8. Beats Pill 2.0

官方維修中心將不再受理停產幾種申請



蘋果將產品分為「過時」與「停產」兩階段：過時產品是指推出超過5年、未滿7年的設備，官方仍接受維修申請，但不保證一定能修復，需視零件庫存而定。當產品停售滿7年後，則正式進入停產階段，官方維修中心將不再受理相關申請，也無法訂購零件。這意味著，上述8款產品一旦故障，消費者只能尋求第三方維修管道。

曾風靡全球的iPhone SE成為焦點



其中，第一代iPhone SE成為焦點。該機最早於2016年推出，外觀與iPhone 5s相似，是蘋果首次進軍中階入門市場，當時售價僅14900元，比同年推出、售價24500元起的iPhone 7系列更親民，也因此受到喜愛小手機的消費者熱烈追捧。

