科技業不夠看！遠雄人壽尾牙福利超狂 「人人有獎」普發1台筆電

歲末年終之際，各大企業陸續舉辦尾牙活動犒賞員工，過往科技業因場面盛大、獎品豐厚而備受關注，今年卻有網友爆料，遠雄人壽尾牙祭出「人人有獎」的大手筆福利，現場宣布普發「筆電級」好禮，讓員工當場嗨翻，也引發外界羨慕討論。

一名網友近日在 Threads 發文表示，朋友在遠雄人壽任職，參加尾牙後傳訊透露「自己沒抽中獎，但每位員工都有一台筆電」。原PO起初半信半疑，直到對方傳來現場照片，只見大螢幕上清楚顯示「Acer 15.6吋AI筆電」，才驚呼「原本以為是在開玩笑，結果是真的」。

貼文曝光後迅速引發關注，留言區湧入大量羨慕聲音，「別人家的老闆總是不會讓人失望」、「我要在這留言讓老闆看到，多學學」、「這參加獎真的很狂」；也有曾任職遠雄人壽的網友指出，公司早在多年前就開始於尾牙普發3C產品，早已不是第一次。

不過，也有現任員工出面說明，所謂「送筆電」實際上是發放電子禮券，員工可在指定平台兌換包含筆電在內的各式品牌商品，「不一定要換筆電，彈性相當高」，同樣被視為相當有誠意的尾牙福利。

事實上，遠雄人壽尾牙福利過去就很大方，2025年尾牙時，曾有員工分享，只要在職滿一年以上，參加尾牙即可獲得一台iPad作為參加禮；2024年則送出知名家電品牌Dyson產品，當時也在網路掀起熱烈討論，不少網友直呼「想知道怎麼應徵」。

根據公開資料，遠雄人壽成立於1993年，深耕台灣逾30年，長期主打員工福祉與健康友善職場，並將「運動日常」融入企業文化核心，2025年底曾獲運動部頒發「運動企業認證」，過往也取得國健署「健康職場認證」。

不過，深耕台灣超過25年的外資投信野村證券投資信託公司，同樣不遑多讓，今年尾牙頒發「陽光普照獎」，每位員工皆可獲得一支iPhone 17 Pro Max，市價近4萬元，讓外界相當羨慕。

科技業方面，廣達電腦 今年尾牙於南港展覽館舉辦，席開1300桌、獎金近7000萬元，創下歷史新高；另一科技大廠華碩則開出 820 桌尾牙規模，並普發每位員工1萬元獎金，同樣成為今年尾牙話題之一。

