科技業亮眼也難帶動傳產升級 工總：傳產「質變」勢不可免

〔記者廖家寧／台北報導〕今年經濟成長率坐五望六，半導體與AI伺服器股價亮眼，但傳統產業相對黯淡，產業表現兩極化今年更趨明顯，工總表示，不如高科技業鎖定的市場是非紅供應鏈，在美中為首的經貿角力下，非紅供應鏈方興未艾，傳產仰賴的中國市場正處內捲與內需市場不景氣中，傳產長期有產品單一、市場單一與市場結構分散的現象，在當前關稅與景氣挑戰下，傳產「質變」勢不可免。

工總指出，高科技產業與傳產的產業關聯性不高，也因此台灣高科技產業的出口佳績難以帶動對國內傳產的需求，也就無法帶動傳產的升級，傳產也就難以跟上AI產業化的浪潮，其次是高科技與傳產所面對的市場，有著景氣上的顯著不同，高科技面對的是中國與其他極權國家以外的市場，可說是方興未艾；而傳產過去所仰賴的中國市場，正處在內需不景氣與內捲的過度競爭。

工總續指，另一關鍵是台灣的傳產長期存在產品單一、市場單一與市場結構分散的挑戰，在貿易戰前還能靠著一定品質與效率保有生存空間，但當前面臨關稅升高與美中景氣各自下滑，原有的挑戰更形嚴峻，並且恐無法回到過去，意即「質變」勢不可免。

以輪胎製造公司建大工業的轉型為例，在ESG趨勢下建大工業努力讓輪胎顏色「由黑轉綠」，也將台灣總公司標準也擴及到越南、印尼的廠區，為降低石化原料使用，建大工業在輪胎生產時使用生質材料大豆油，在原材料採購時也不使用台灣法令規定的列管毒性化學物質，建大工業印尼廠的廢水回收利用率高達87%，也規劃在越南、印尼廠區設置太陽能屋頂裝置。

