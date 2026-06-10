科技業人妻狂傳「挑逗撫摸片」！上班還邀已婚男摩鐵激戰

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社會中心／綜合報導

新竹某知名科技公司的已婚女性員工與已婚男同事發展婚外情，不僅互傳露骨簡訊，更在上班時間偷溜到台北知名摩鐵激戰。男同事老婆憤而告上法院求償150萬元，雖然科技女全盤否認並提出公司出勤與國道紀錄自清，但高等法院審理後，根據出軌丈夫的具結證詞以及關鍵門禁紀錄，認定兩人確實跨越交友分際，最終判決科技女須賠償正宮新台幣50萬元定讞。





上班跑去摩鐵激戰！科技業人妻狂傳「挑逗撫摸片」還反嗆正宮：自己好好處理

科技業小三傳訊給已婚男邀摩鐵激戰，甚至傳撫摸挑逗片給對方。（示意圖與本新聞無關／翻攝自微信官網）

甜蜜完婚才1年 尪微信藏「科技新貴小三」

根據判決書指出，正宮與丈夫於民國112年2月結婚。不料婚姻才維持1年多，正宮就在113年9月間，意外在丈夫的「微信」對話紀錄中發現驚人秘密。丈夫竟與同在科技業任職的女員工（小三）自113年4月起便往來密切。對話中雙方以「寶貝」相稱，不僅頻繁報備行蹤，內容更是露骨。

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小三曾大膽傳訊：「我看著你的照片高X，哈哈哈……因為照片看得到你，然後再腦補很夠用……」；丈夫則熱烈回應「我也好想要你」、「S給你多好」等語。除此之外，小三還曾傳送一段長約5秒、拉低衣帶撫摸上圍並吐舌的影片給丈夫。

上班跑去摩鐵激戰！科技業人妻狂傳「挑逗撫摸片」還反嗆正宮：自己好好處理

小三一開始還否認姦情，秀「線上會議紀錄」喊冤遭法官打臉。（示意圖非關本新聞事件／民視資料照）

摩鐵激戰半小時 小三出示「線上會議紀錄」喊冤

最令正宮崩潰的是，丈夫坦承兩人在113年9月2日下午3點至5點間，利用上班時間偷偷開車前往摩鐵激戰。正宮當下憤而致電質問，小三卻態度輕挑，表示「你們兩個自己好好處理就好，我還有我的要顧」，毫無愧疚之意。正宮因此深受打擊，罹患失眠症。

法庭上，小三極力否認姦情，辯稱那些露骨簡訊是正宮拿丈夫手機「釣魚測試」傳的，並強調9月2日當天自己都在新竹，中午與老公吃自助餐，下午4點半還在辦公室主持Microsoft Teams線上會議，下班更開車去幼稚園接小孩，並提出配偶的汽車國道ETC紀錄，強調自己絕不可能出現在台北的摩鐵。

上班跑去摩鐵激戰！科技業人妻狂傳「挑逗撫摸片」還反嗆正宮：自己好好處理

已婚出軌男承認與科技業小三利用上班時間「走路去開房」。（圖／此圖為AI生成示意圖）

兩大關鍵證據打臉！法院認定「上班偷開房」判賠50萬

然而，高等法院法官在調查後發現兩大破綻。一是出軌丈夫坦承利用上班空檔，花20至30分鐘步行至附近摩鐵偷情，其說詞與任職公司的門禁刷卡紀錄完全吻合；二是小三雖堅稱未離開新竹公司，但其公司門禁紀錄顯示她自下午1點26分刷卡後便無返回紀錄，且她事後還自行補登為「洽公外出」，直接打臉其說詞；而她提出的線上會議主持證明，法官也認定現今科技發達，透過手機或遠端軟體即可進行，無法作為其身處辦公室的實質證明。

一審法院原本判處小三賠償40萬元，正宮因嫌金額過低提起上訴；高等法院審酌雙方月薪皆達10幾萬且有房產，並考量小三被抓包後仍持續傳送親密訊息、毫無悔意，認定原判金額不足，最終裁定小三須「再給付10萬元」，總計判賠正宮50萬元精神慰撫金定讞。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：上班跑去摩鐵激戰！科技業人妻狂傳「挑逗撫摸片」還反嗆正宮：自己好好處理

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