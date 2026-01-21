科技業大買家1／急單效應催買氣！2025前十大商用置產 科技業包辦6筆

去年科技業成為商用不動產大買家，光是日月光集團及其子公司就砸超過百億置產。（圖／報系資料庫）

2025年住宅市場持續低迷，商用不動產交易卻有亮眼表現。根據商仲世邦魏理仕統計去年商用不動產成交總額高達1,525億元，年增21%。10大交易排行也隨之出爐，新竹「FUNLIFE豐生活購物中心」以162.6億元成交拔得頭籌，不過在半導體供應鏈等產業急單效應帶動下，不少科技大廠去年積極添購廠房，前10大交易，科技業就拿下6席，突顯科技業已成為商用不動產市場最大驅動力。

據世邦魏理仕最新統計，2025年排名前10大交易金額的商用不動產，新竹「風采520」低樓層商場，以162.6億元成交奪得冠軍。

廣告 廣告

去年最大筆的商用不動產交易為豐邑集團「FUNLIFE豐生活購物中心」，該商場目前正在加緊趕工，預計今年底開幕，外觀3D示意圖搶先曝光。（圖／豐邑提供）

「豐采520」為豐邑集團在竹北的大型開發案，地下1樓至地上6樓的商場層樓地板面積將近1.6萬坪，將規劃「FUNLIFE豐生活購物中心」，同時也是豐邑集團首度跨足百貨業，因此於去年3月進行內部資產移轉，由建設移轉給百貨。

對此，豐邑集團表示，「FUNLIFE豐生活購物中心」將有200個品牌進駐，年度營業額目標為40億元；預計今年底開幕，目前已陸續招商中。

而第二名則為陽明海運斥資112.2億元買下南港「華固中央置地」。陽明海運原位於基隆七堵的總部大樓，因老舊屋齡、漏水嚴重，且業務擴張導致空間不足，2021年陽明獲利大好，就曾公告辦公大樓購置徵求案，打算把總部遷回台北市。

這個目標終於達成，去年10月陽明海運買斷華固位於北市南港所建全新商辦，樓地板面積1萬多坪，作為第二辦公室使用，預計今年可啟用，該成交也是近年少見的百億級辦公室交易。

第三名是樂富一號REITs以77.5億元買下桃園「台茂購物中心部分樓層」。REITs不動產投資信託，是一種讓投資人不用買房，也能參與不動產收益的金融商品，投資人購買受益證券，收益來源為基金持有的不動產租金與營運收入。

樂富一號原持有台茂購物中心50%產權，自2018年起參與管理營運，7年來，台茂營業額從60億元成長到超過72億元；看好其收益穩定，去年追募拿下剩餘50%所有權，原訂30天的申購期，只用了短短9天，65億元就被投資人全數認購，未來擁有完整產權後，不論是商場改裝、招商或營運決策都將更快速，資產價值也跟著提升。

值得注意的是，2025年排名前10大商用不動產交易案中，科技業添購廠房和廠辦就囊括達6筆之多。根據世邦魏理仕估算，科技製造業（主要是半導體、電腦設備及電子業）成交金額，就占2025商用不動產總量的39%，成為商用不動產中最大買家。

泰豐輪胎觀音廠早在3年前已「永久關廠停產」，去年7月，台達電以69.5億元買下，將用於擴充氫能、儲能及資料中心等新事業的產能與研發佈局。（圖／報系資料庫）

像是第四名，台達電以69.5億元買下桃園科技工業區「泰豐輪胎觀音廠」；第五名，力成科技斥資69億元買下新竹科學園區「友達L3C廠」。

此外，日月光半導體則連續出手，分別以65億元買下高雄南部科學園區「穩懋路竹廠」，以及以42.3億元買下中壢第二園區與宏璟建設合建開發建廠的72.15%產權，以擴充先進封裝產能。

不光如此，日月光集團旗下環鴻科技，也於去年8月以11.5億元買下三豐醫療器材在台中廠房。去年，光是日月光集團就砸了至少118.8億元在購置商用不動產上。

另外，前10大交易榜上有名的還有，和碩以56.4億元買下「宏達電龜山廠」；融聯以55.9億元買下「華映陽梅廠」等。在AI伺服器與半導體暢旺下，科技業為2025年出口表現最亮眼產業，帶動GDP飆升7%以上，推估2026年熱潮不散場，科技業擴廠需求將持續推進經濟動能與商用不動產市場。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

科技業大買家2／科技業狂買廠房＋15%關稅激勵 商用置產續旺衝1500億

網友稱「前總統名字都好怪」 釣出蔡英文本人神回引爆笑

不只是「假男友」4／曖昧藏在影片中 檸檬首集節目找派翠克助陣 陳天仁幫一樹拍「女友篇」