科技業大買家2／科技業狂買廠房＋15%關稅激勵 商用置產續旺衝1500億

台美關稅談判日前達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，商仲認為今年不只科技業擴廠需求，其他產業也受惠帶動商用不動產交易再衝破1,500億元。（圖／報系資料庫）

去年，AI伺服器與半導體暢旺下，科技業為擴充產量，頻頻添購廠房和廠辦，成交金額占商用不動產總量的39%。2026年才剛開春即有好消息，台美關稅拍板降至15%且不疊加。專家看好今年不只科技業持續維持強強滾的動能，其他產業也將受到關稅政策激勵，可望帶動今年商用不動產交易金額衝破1,500億元，再現一波熱潮。

根據商仲世邦魏理仕統計，去年商用不動產成交總額高達1,525億元，年增21%，表現相當亮眼。其中以科技製造業（主要是半導體、電腦設備及電子業）占最大宗，為總成交量的39%，成為商用不動產中最大買家。

進一步拆解數據，包含工業土地、廠房、物流、廠辦等工業地產市場，去年買賣總金額就達1,297億元，其中自用型買方即占約75%、969億元。工業地產市場中又以廠房交易最為熱絡，總成交金額共645億元，創有紀錄以來第二高；而工業土地成交金額則年減37%至430億元。

世邦魏理仕總經理林敬超分析，AI科技產業熱潮之下，科技業因滿手訂單，必須快速擴廠消化訂單，相較於先購買土地再慢慢蓋廠房，去年較多科技業者選擇購買既有廠房，以解「急用」「可馬上投產」的需求。

而近日，台美貿易談判關稅拍板降至15%且不疊加，林敬超表示，先前因關稅談判結果未定，業者對購置自用不動產持觀望態度，買氣僅靠當紅炸子雞的科技業撐盤；如今關稅底定，且與日韓等國同等待遇，其他產業可望受到激勵，今年台灣經濟成長可望再超預期。

日前，美光科技宣布以18億美元，收購力積電位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠，擴充DRAM產能。（圖／力積電提供）

他進一步分析，目前科技業購置廠辦的需求度仍高，才開春，美光科技宣布將以18億美元（約新台幣569億元）現金，收購力積電位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠，科技業者手中的資產調節買賣將會越來越頻繁，未來除非AI泡沬化，否則工業地產仍將有3至5年的榮景；再加上關稅底定後對各大產業帶來正面影響，預期訂單回流並提升競爭力。

世邦魏理仕總經理林敬超認為，關稅底定後對各大產業帶來正面影響，預期訂單回流並提升競爭力，也有助於商用不動產的市場更加活絡。（圖／林榮芳攝）

在土地市場方面，有鑑於銀行不動產貸款集中度已呈下降趨勢，林敬超認為，短期內央行祭出新一波信用管制的可能性偏低，加上今年台灣有機會進入降息循環，為市場帶來正面訊號，預料2026年土地交易活動也有望逐漸回溫。

整體而言，林敬超表示，去年工業地產市場表現已經是相對高檔，使得商用不動產整體交易超過1,500億元，預期2026全年同樣可望衝破1,500億元水準，「只要能跟去年持平，也已經是很驚人的數字了！」

