科技業尾牙抽獎！他發現「2類人才中獎」怒轟黑箱 一票同事有共鳴

每到農曆春節前，許多公司都會紛紛發放年終獎金，讓員工可以過一個好年。一位在科技業工作的男子近日分享，公司老闆最近公開宣布尾牙獎金遠超同業，不過他參加尾牙時卻發現，中獎者不是主管或是紅人，讓原PO直呼根本是黑箱假抽獎，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，公司老闆近日接受訪問時提到，今年尾牙獎金超級高，遠超其他同業，希望可以提振員工士氣，沒想到原PO滿心期待的參加尾牙後才發現，「結果中獎的都是主管跟紅人（考績好）」，懷疑抽獎環節可能有舞弊行為。

對此，許多同事紛紛回應，「別部門不清楚，我自己看到的真的全是主管和考績A的」、「完全就黑箱，我們附近部門全都拿A的『抽』到，要給錢就獎金多給一點，不用拿抽獎來噁心人欸」、「我們部門也都是主管，呵呵，平常做事都在狀況外，抽獎都給他們拿，真的看了很不爽」、「我們部門也都紅人抽中，同意能力好的人能夠領多一點，但包裝成抽獎就很可笑」、「我們部門也是紅人跟主管中，黑箱垃圾公司」。

不過也有人持反對意見，「人家老祖宗有保佑啊！怎麼了嗎？」、「雜魚還想要抽獎是不是搞錯了什麼」、「是不是沒拿A沒在小箱子裡才那麼氣」、「認命點，真的雜魚別想中大獎，上面大魚大肉，自己有喝到湯真的要偷笑，社會就是這麼現實，也是這麼的不公平，看透一切，生活會過得很開心」。

