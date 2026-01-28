科技業屋主嚮往的溫暖北歐生活提案，中島餐桌、半開放書房與電子衣櫥，每一處都回應真實的生活需求

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 宜荷設計

小編帶你看好宅

在18.9 坪的新成屋，如何同時滿足科技業屋主對效率、收納與生活質感的需求？此案新成屋原始屋況動線不佳、通風不良與天花壓迫，溝通需求後，宜荷設計團隊以「嶼」為設計理念，象徵在繁忙城市中，為屋主打造一處可安放身心的生活島嶼，透過開放式格局與輕柔的北歐基調，重新梳理動線、採光與通風不足的空間，讓設計回歸生活本質，實現屋主理想中機能與美學並進的現代避風港。

廣告 廣告



玄關以石紋地板與超耐磨木地形成對比，並以弧形邊界柔化轉折，玄關配置電子衣櫥，一次解決污衣收納與除菌的雙重機能問題。公領域輕淺色調搭配溫潤木質，型塑溫馨敞亮的舒適氛圍，客廳與書房間巧妙加入玻璃，視野無阻礙，落地窗的光線也得以映照入內，具有空間放大的視覺效果。設計團隊將原本封閉廚房改為開放式中島廚房，並用客廳同色系延伸空間感，將原本餐桌位置改為中島設計，利用長虹玻璃結合桌腳創造出輕盈的視覺效果，既是用餐區域也是備餐空間，讓屋主在料理時也能與家人互動、觀賞電視，完美整合電器櫃與廚具收納，讓流理台動線更加順暢。廚房亦於櫥櫃下方貼心預留掃地機器人的基地，完美解決清潔機能。書房則利用木作隔間拉門，確保獨立性的同時，也維持空間通透感，圓弧轉角的木作語彙，與地坪木地板相互呼應，讓空間線條更顯柔和。另外裝設雙螢幕與支架，滿足高效率的辦公需求，牆面規劃收納展示櫃體，搭配雙色門片製造層次感，挹注人文氣息。



主臥延續公領域的調性，天花弧形線條弱化橫樑壓迫，床鋪設置於空間中央，滿足屋主希望雙邊皆可下床的需求，床頭左右兩側對稱的開關與插座，滿足使用便利性。透過系統板材塑造完善的衣物收納機能，賦予紓壓的療癒氛圍。

小編的最愛

宜荷設計團隊透過細膩的觀察，運用多元異材質堆疊出溫暖質感，從開放式廚房、中島餐桌，到半開放書房與電子衣櫥，每一處規劃都回應屋主真實的生活需求。

宜荷設計／宋志鍾、宋雯鈴、楊韻璇

地址：台北市信義區松德路65號10樓

電話：02-27276778

Email：lotustw888@gmail.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>宜荷設計

立即聯絡>>>宜荷設計