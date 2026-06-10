科技業工程師購物中心失控砸商品 警壓制護送就醫

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〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣36歲陳姓男子，昨(9)日晚間在頭份尚順購物中心滋事，造成一名民眾受傷，警方獲報到場，將陳男制伏，查出他是科技業工程師，疑似精神狀態不佳，經家屬陪同下由警方協助送醫治療。

頭份警分局今天表示，分局頭份派出所於昨日晚間7點許接獲報案，稱尚順購物中心內有一名男子情緒失控砸毀商品，立即派員趕赴現場查處。

員警到場時發現現場商品散落，涉事陳男已由現場民眾控制，其中協助壓制之黃男，過程中手腕碰觸到陳男牙齒，不慎受傷。

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員警考量陳男情緒激動且行為失序，為避免其再次發生危害自身或他人安全之行為，依據警察職權行使法實施保護管束並帶返派出所安置。

警方搜查，陳男身上無毒品等違禁物品，從事科技業工程師，疑似精神狀態不佳，且其家屬稱陳男最近幾日出現幻聽，故在家屬陪同下由警方協助送往醫院就醫治療。店家與受傷民眾均暫不提出毀損及傷害告訴。

頭份警分局長郭譯隆表示，警察執行保護管束措施係以維護當事人及社會大眾安全為首要考量，若民眾發現身邊親友有情緒失控、精神狀況異常等情形，應及早尋求醫療協助，共同建立完善的社會安全防護網，避免憾事發生。

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