科技業帶動地價上揚！竹縣寶山漲14%居冠 喜來登飯店稱霸地王

新竹縣115年公告地價平均調漲7.09%，土地現值調漲2.86%。竹北市光明六路東一段及自強北路角地喜來登飯店用地稱霸地王，土地現值每平方公尺達32萬9000元，換算每坪達108萬元，為全縣最高。

竹北市喜來登飯店用地蟬聯地王，土地現值每坪達108萬元。（圖／新竹縣地政處）

新竹縣政府地政處表示，雖然受中央政策影響，竹縣不動產市場交易量近期明顯下降，但成交價及都市地價指數仍呈現微幅上漲趨勢。地政處分析，這主要歸因於竹縣多項重大建設、科技業蓬勃發展及產業園區開發等因素，持續帶動整體市場發展。

公告地價平均調幅前三名分別為寶山鄉14.34%、竹北市10.42%及新埔鎮8.47%。地政處指出，寶山鄉因新竹科學園區高科技產業持續發展，加上園區原有用地使用需求及擴建一期、二期大面積用地變更，使其漲幅居全縣之冠。竹北市則因商業活動及商圈蓬勃發展、生活機能完善、交通便利等優勢，帶動地價持續成長。新埔鎮則因整體地價均衡性考量而提升，本次調整幅度較為明顯。

在公告土地現值方面，平均調幅前三名為竹北市3.80%、湖口鄉3.70%及竹東鎮2.71%。地政處說明，此次調整主要是配合各區域發展情形及市場趨勢進行評估。

地政處提醒，此次調整結果將於115年1月1日正式公告，民眾可於公告後至新竹縣政府地政處及各地政事務所網站查詢詳細資訊。土地所有權人可於115年1月2日至31日期間，至土地所在地之各地政事務所，按公告地價80%至120%自行申報地價，亦可使用自然人憑證至內政部地政司數位櫃台線上申報。地政處強調，屆期未申報者將逕以公告地價80%為申報地價，並據以核課地價稅。

