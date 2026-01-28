科技業愈賺錢愈要裁員 亞馬遜宣布再裁1.6萬、艾司摩爾裁1700

美國網購商亞馬遜的包裝紙箱。路透社



美國乃至於全球的科技產業鏈在AI狂潮下股票飛漲，獲利飆升，但是同時持續進行的是大規模裁員。美國雲端運算以及網購巨頭亞馬遜週三（28日）宣布裁員1.6萬人，而剛剛才報出超亮麗獲利財報的艾司摩爾（ASML），週三也宣布裁員1700人。

美東時間週三美股開盤前，亞馬遜宣布將裁撤約1.6萬名白領員工。第一輪裁員發生在去年10月，當時約有1.4萬名白領員工收到解僱通知。據知情人士透露，亞馬遜當時的目標便是裁減約3萬個職位，約佔其辦公室員工總數的 10%。

亞馬遜人力資源與技術高級副總裁加萊蒂（Beth Galetti）在週三宣佈裁員的部落格文章中寫道：「正如我在10月所分享的，我們一直致力於透過減少層級、增加責任感並消除官僚主義來加強組織。雖然許多團隊在10月就完成了組織調整，但其他團隊直到現在才完成這項工作。」

稍早，在美西時間週二晚間、美東時間週三清晨時，亞馬遜內部就已經誤把稱為「黎明計畫（Project Dawn）」的裁員發布行事曆傳送給大量員工，表示將在美東時間一早宣布裁員。該行事曆被緊急收回，但其中內容，與亞馬遜週三正式宣布的內容相同。

作為美國第二大私營部門雇主，亞馬遜在疫情期間因線上購物需求激增而展開了大規模招聘，短時間內增僱了約10萬名員工。亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）聲稱這次的大招聘造成企業臃腫，必須「重塑公司文化」，讓亞馬遜成為擁有新創公司精神的大公司，本次大裁員並非是為了節省成本。

但美國科技業在疫情結束後、AI興起時連年進行大規模裁員，已經引發廣泛的憂慮，並使「AI是否將造成大規模失業」的討論愈演愈烈。網路平台Pinterest最近宣佈裁員近15%，表示是為了把更多資源集中於AI相關職位。

艾司摩爾週三公布最新一季的財報時也宣布，儘管目前業務正值銷售熱潮，公司仍將裁減約1700個職位，解決企業組織遭到反映的「官僚主義」問題。

執行長福克（Christophe Fouquet）表示，這次裁員將削減約4%員工，主要影響IT與技術部門的管理職位。大部分裁員將發生在荷蘭總部，其餘則分佈於美國。財務長達森（Roger Dassen） 在記者電話會議中表示，客戶與員工都反映公司正變得過於複雜，遭遇效率低下的風險，希望透過裁員「確保工程師能重新回歸工程專業」。

