科技業搶才、教授退休潮都來了！高教人才荒撥200億能解決？

甫落幕的2026年全國大專校院校長會議，今年於屏東科技大學盛大舉行，會上針對20年未修的《大學法》提出各項討論，其中「高教人才斷層」與「教授荒」是受到高度重視的核心議題。面對未來10至20年的大規模退休潮，以及產業界高薪搶才的雙重夾擊，從與會的大學校長們，至主管機關教育部，提出什麼樣的擔憂與對策？眾人皆知的教授低薪問題，該怎麼辦？法治與制度該如何進行鬆綁，才能為台灣高教注入新血？

教育部長鄭英耀在為期兩天的會議，第一天開場時便語重心長直指，在全球科技快速發展、台灣備受重視的此時，在人才培育上應該有更宏觀的思維、校務治理要與時俱進，對於年輕學者也應思考更佳的聘用方式和薪水報酬機制。

廣告 廣告

例如，是否可效法產業提供入職簽約的做法，給年輕學者任教大學的出任獎金？對長期留任高教教師的學者，能不能在其任教滿五年、十年的時候，給與留任獎金？

「世界人才是流動的，被大家所需求的！」鄭英耀提醒，在科技產業界動輒開出高薪搶人的時候，大學也必須具備足夠的待遇誘因，才能讓人才留在學界，繼續培養新一代的年輕人。

鄭英耀也提出，大學與產業是否可以合聘人才，以此方式給出優於現狀的待遇，而不是繼續用技術人才、約聘人才的方式，讓產業人士入校教課？當產業希望大學協助培育人才的時候，是否也可以用合聘方式，讓產業人才為大學所用？或者，能不能有「產業講座教授」的機制？鄭英耀設想，若以此方法，業界與學界合聘的人才，一方面能夠賺取產業界的優渥薪資、也能在學校教導學生；如果學術研究有傑出成果，也可以升等教授。

大學法修法重點，解決人才荒

《大學法》修法也是會議主要議程，當中討論同樣涉及業界與學界之間的人才競爭，與會的校長們也認為要解決問題，應從聘任辦法的彈性化著手。

中國科技大學校長陳振遠即建議，《大學法》修法應著墨於大學是否能與高科技業進行「雙邊合聘人才」，讓教授能同時在學界與產業服務。

陳振遠具體指出，應鼓勵在50歲左右從高科技業退休、具備實務經驗的資深工程師回頭支援大學教學，以填補即將到來的人才缺口。

陽明交通大學校長林奇宏則呼籲，與其大動作修改《大學法》主文，不如優先修正相關子法與施行細則，建立能讓業界與學界人才「適度互通」的新型教師聘任辦法。

《大學法》修法也是會議主要議程。屏東科技大學提供

鬆綁教學體制

除了人才聘任，校長們也提議解放行之有年的僵化教學規定，以提升高教競爭力。

台灣大學陳文章直言，現行學士班128個畢業學分的要求已維持數十年，應解放必修學分限制，依不同學系與專業需求，給與不同的畢業學分認定空間，並且應考慮透過修法強化「學碩一貫」制度，不僅能留住優秀境內學生，也有助於爭取海外優秀人才，確保人才培育的連續性。

鄭英耀部長也強調，大學不應死守傳統模式，應針對當今的AI浪潮主動出擊，而非讓學生只修讀一兩門基礎程式課程，教育部將在制度上給與最大支持。

翻轉學術評價機制

此外，為避免教授在學術評鑑時，陷入量化指標的競爭，校長們與政府官員對「學術評價體制」的解放達成高度共識。

陳文章與國科會主委吳誠文均強調，學術評價應從「論文產量」轉向「質的精進」，關注論文的創新性與國際影響力。

台灣科技大學校長顏家鈺與朝陽科技大學校長鄭道明均支持將社會貢獻、產品化、技術移轉、教學與服務納入升等考量，讓標準由單一轉向多元，反映不同校系的專業特色。

全國大學校長會議的分組討論環節。屏東科技大學提供

政府回應：200億預算支持人才轉型

鄭英耀在會中強調，人才即國力，面對科技與產業快速變化，大學「不能再等」。教育部已編列200億元特別預算，支持學校改變年輕與資深學者的薪酬機制，並鼓勵校長們主動思考校務治理的轉型，化被動為主動。

鄭英耀提醒各大學，「等待只有最後被淘汰」，《大學法》修法應聚焦於解決教授斷層等實務困境，給與高教界更多揮灑空間。而教育部也將持續彙整研議大學校長們針對修法所提出的意見與建議。