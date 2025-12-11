科技業撐起竹市存款暴增102％ 全台唯一存款翻倍縣市

新竹存款房價皆翻倍。(圖／TVBS)

新竹縣市存款餘額十年翻倍，成長全台之冠！科技產業蓬勃發展，吸引高薪人才進駐，房價也水漲船高，新竹市新案漲幅近1.5倍，新竹縣十年漲逾1.2倍。專家分析，AI和半導體產業大幅成長，在地竹科客群資產大幅進駐推升房市，「新竹市新案每坪均價已達57.7萬元，漲幅近1.5倍；新竹縣也來到46.3萬元，十年漲逾1.2倍。」民眾感受物價和房價變化，「十年前房價仍在2字頭，現在附近地區都要四五十萬起跳。」專家提醒在熱錢湧動之際，也該冷靜看待房市風向。

新竹市和新竹縣的經濟蓬勃發展，成為台灣資金成長最快的地區，十年來存款餘額分別成長102%和81%，遠超過六都表現。這股經濟熱潮主要由科技產業特別是半導體和AI產業推動，吸引高薪人才進駐，同時也帶動房價飆升，新竹市新案漲幅近1.5倍，新竹縣十年漲逾1.2倍。當地居民感受到家鄉的變化，物價和房價急遽上升，但科技產業提供的就業機會和高薪也讓許多新竹人選擇留在家鄉發展。

城隍廟附近的美食攤販熱鬧非凡，肉圓、蚵仔煎、米粉和貢丸等傳統小吃吸引眾多觀光客。除了觀光資源外，AI和半導體等科技產業的發展更吸引大量外來人口，也讓在地人更願意留在新竹工作。邱晨忞和林瑋晨這對同事就是在距離城隍廟車程10分鐘的資訊公司工作的新竹本地人。邱晨忞表示，由於自己大學念理工科，在新竹找工作很容易，而且不需要租房子，即使剛開始薪水不多也能存到錢。林瑋晨則提到，雖然大學時去高雄讀書，但最終還是選擇回到新竹工作，因為認為新竹的發展前景比其他地區更好。

新竹的物價和房價變化讓在地人深有感觸。邱晨忞分享，她在2022年疫情後才買房，當時房價已經上漲，而現在漲幅更大。相較10年前，她所在區域的房價明顯翻倍上漲，從原本20萬左右一坪，變成現在附近地區都要四五十萬起跳。林瑋晨也認為，現在的房價比起小時候家裡看房的價格差距非常大。

根據住商機構的統計，全台存款餘額比十年前增加六成，達到62.4兆元，主要集中在六大都會區，台北市24.3兆、新北市7.6兆及台中市6.2兆居前三名。六都以外表現最亮眼的是大新竹地區，新竹縣存款餘額達2.5兆元，是六都外最高縣市，10年成長81%；新竹市存款餘額1.2兆元，成長率高達102%，成為全台唯一存款餘額翻倍成長的縣市。

房市專家賴志昶指出，全台灣近期受到AI浪潮推動，半導體產業大幅成長，造成都會區特別是新竹縣市的存款餘額翻倍成長。他還發現，存款餘額大幅增加的新竹縣市，房價漲幅比例也大幅成長，主要是因為在地竹科客群資產大幅進駐，有置產需求而推升當地房市發展。

專家分析，新竹縣市十年前房價仍在2字頭，如今新竹市新案每坪均價已達57.7萬元，漲幅近1.5倍；新竹縣也來到46.3萬元，十年漲逾1.2倍。科技園區效應持續發酵，讓竹科成為全台最難入手的非雙北城市。房市專家徐佳馨表示，新竹作為台灣的科技重鎮，加上近年科技業蓬勃發展，當地新貴們不僅薪資不錯，還可能有配股配息，加上他們對電子業結構了解，在股票操作上更加得心應手，收入自然水漲船高。房市專家李同榮認為，高收入高科技產業進駐是票房保證，但竹科房價已漲到相當高的水準，未來漲幅可能有限，重點是維持現有的立足點。

專家提醒，雖然新竹存款翻倍、房價高漲，但市場可能轉冷，房市翻轉氣氛濃厚，在熱錢湧動之際，民眾也該冷靜看待房市風向。

