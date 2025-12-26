科技業減碳進入新世紀！「碳捕捉×氨氮廢水」超碳公司發表創新低碳製程

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】面對全球淨零排放趨勢與國際供應鏈對ESG的要求，台灣科技產業正積極尋求下一階段的減碳解方。

出席貴賓合照。（圖 ／超碳利材料科技股份有限公司提供）

超碳利材料科技股份有限公司與國立臺北科技大學淨零碳排與企業永續中心於2025年11月7日在臺北科技大學共同舉辦「2025科技業減碳新視野研討會」，吸引超過100名產官學研人士共同探索科技業的低碳轉型策略。

本次研討會聚焦科技產業突破性的碳捕捉與利用(CCU)技術與發展CO₂相關循環經濟。會中以處理半導體製程排放氨水-雙氧水混合(APM)廢水為案例，展示如何以CO₂作為可再用資源，將碳捕捉與廢水處理程序整合，不僅能有效去除廢水中的雙氧水與降低化學品使用，更可實現零廢棄排放與物質全回收。

國立臺北科技大學化學工程與生物科技系 陳奕宏教授 合照。（圖 ／超碳利材料科技股份有限公司提供）

國立臺北科技大學陳奕宏教授指出，科技業邁向減碳的最佳途徑在於同時對範疇一至三的碳排來源展開因應策略。目前產業普遍透過購用綠電來降低範疇二碳排，但亦可進一步利用碳捕捉技術減少範疇一排放，並將所捕捉的CO₂導入廢水處理程序進行應用，以同步降低範疇三碳排。他強調，科技業可善用自身產生的鹼性廢棄物，結合高質傳效率的超重力裝置，可有效捕捉原本直接排放至環境中的CO₂，從而打造一條清晰且可行的科技產業淨零轉型路徑。

超碳公司的古有呈工程師分享此碳捕捉與APM廢水處理之整合製程的模廠級實驗成果，證實製程可行性並確實能大幅降低化學藥劑的使用量。此外，此整合製程在實際應用時可以拆分成多段模組設備來分開嵌入現有廠務製程中，可大幅降低導入的風險與複雜度。

國立臺北科技大學永續創新與評估中心胡憲倫教授。（圖 ／超碳利材料科技股份有限公司提供）

國立臺北科技大學永續創新與評估中心胡憲倫教授以生命週期評估(LCA)進一步分析此技術之減碳效益。結果顯示，超碳公司所提出的創新製程碳排量為7,323 kg CO₂e，僅為傳統製程的22.5%，展現其極具潛力的減碳成效。

超碳利材料科技公司致力於深耕半導體等科技業的碳捕捉與廢水整合處理製程，已建構模廠級示範場域，未來可提供客戶進行導入驗證、技術移轉、與人才培育，並採用合作夥伴「超重力公司」所開發的多層旋轉填充床反應器，讓氣液質傳效率大幅提升，亦是達到高製程效率的關鍵。

與會者普遍認為這場研討會標誌著台灣科技業在碳捕捉與廢水處理整合上的重要里程碑，期待未來持續透過產官學研的跨域合作，協助台灣科技產業逐步達成所設定的減碳目標，開創更強大的永續影響力。

