科技業砸586億買廠房！建商購地萎縮逾5成 高力國際：2026商用市場「穩中求進」

高力國際董事長劉學龍。徐筱嵐攝



2025年國內在經濟強勁成長與科技產業擴張的雙引擎帶動下，全年商用不動產交易額高達1675億元，反觀土地市場仍受政策壓力與資金緊縮所擾呈現保守氛圍，全年交易額僅1492億元。高力國際董事長劉學龍分析，邁入2026年，呈現危中尋「變」、穩中求「進」，「變」即應用AI科技智慧來提升大樓服務功能與營運效率，並追求建築物的永續及數位韌性；「進」是掌握產業趨勢，回歸實用主義，順勢而為。

高力國際今日發布「2025年第4季商用不動產及土地投資市場調查」，劉學龍指出，商用不動產全年成交額達1675億元，雖低於去年的歷史高點，仍維持穩健動能，成交產品仍以廠房為最大宗達622億元，占整體37%。

買方部分，根據經濟部統計處資料顯示，電子零組件業的固定資產增購額與外銷訂單金額的年增率均遠高於整體製造業平均值，產業發展動能明顯傾斜，科技業持續領跑市場，成為商用不動產一大支柱，全年投入586億元購置廠房，占整體35%。而過往主力的金融保險業投資動能持續低迷，連續兩年貢獻度最小，占比僅4%，不動產的資金配置仍偏向保守。

受惠全球科技與AI應用快速成長，帶動國內半導體及電子相關產業受惠，出口及擴產量能持續放大，科技業成為商用不動產一大支柱。高力國際提供

值得注意的是，土地交易市場發展截然不同，氛圍明顯保守，政策壓力與信用管制持續影響市場，買賣決策謹慎且放緩，短期內鬆綁可能性有限，交易動能難以快速回升，2025年交易量僅1492億元，較前一年年下跌3成，創近五年次低。尤其建商購地動能明顯萎縮，全年成交金額僅609億元，占比跌破5成、僅剩41%；不論交易金額或佔比，亦為近五年最低。

建商購地動能自2021年起逐漸萎縮，至2025年僅成交609億元，占整體市場交易41%，不論交易金額或佔比，均創近五年最低點。高力國際提供

展望2026年，劉學龍分析，市場將進入「危中尋變、穩中求進」的階段，首先，今年AI技術及跨領域應用將持續深化，預期相關供應鏈的出口與擴產動能仍具支撐力，短期內工業地產需求將保持穩定，然而過度依賴單一產業也須注意整體經濟韌性；其次，地緣政治將持續驅動企業海外布局，美中科技戰與供應鏈安全的考量，促使資本支出逐漸流向海外，恐壓縮國內長期投資動能。

他指出，再來，人口結構變遷將重塑經濟結構跟空間需求，應創造市場新需求，針對高齡及單身族群設計產品與服務；最後，全球進入AI快速成長的時代，運算及資料中心的需求勢必增加，而電力及能源供應的穩定將大幅成為能否吸引企業設點的關鍵之一。

另外，在高齡化與少子化的背景下，零售商業與住宅市場受到的影響尤為顯著。劉學龍提醒，為因應單身、健康、寵物、美容等偏重個人體驗的新興經濟，零售業應從單純商品銷售轉型為提供服務與體驗，創造更高附加價值。加上人口結構變遷，推升市場對小宅的需求，開發商需重視居住空間的舒適度，檢討室內實用面積，並優先布局於交通便利且具醫療機能的都會核心區域，以滿足未來市場趨勢。

