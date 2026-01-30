科技業精神糧食！竹科人揭「屹立不搖名店」：錢就該你賺

生活中心／倪譽瑋報導

竹科人分享，園區附近的50嵐很早就開了，宛如上班時的精神糧食。（圖／翻攝自Google街景）

新竹科學園區是不少科技大廠營運重要據點，日前有竹科人發文指出，園區旁的知名連鎖手搖飲「50嵐」寶山分店早上07點30分就開門營業，一大早上班前就能買，可謂「精神糧食」。貼文引發共鳴，不少人點出，那家50嵐多年來屹立不搖，也有人對員工一大早就開店感到佩服「這種店家錢就該你賺」。

日前有網友在社群平台Threads上分享，自己在新竹科學園區上班，路上會經過50嵐寶山店，只見貼出的照片，原PO買了一杯手搖飲並在店家前面合影，稱讚「進竹科上班的精神糧食與快樂來源」，也透露那家分店早上07點30分就開門營業。

貼文底下，許多人紛紛點頭「整排手搖飲店面，多年來屹立不搖的就是這家50嵐」、「哇嗚！7：30就有，那員工幾點要到店煮珍珠啊！好厲害」、「每天經過都不敢買…我都覺得他還沒開，還在備料，謝謝你的資訊！下次買！」「好懂事的店家…早上就有得喝」、「錢就該你賺」。

也有人好奇營業時間，「好早啊，那幾點打烊」、「是營業到晚上嗎？」關於原PO分享的分店資訊，Google地圖顯示，週一至週五營業時間為7點30分至22點00分、六日則是9點00分至21點00分，附近有大學，也有多家半導體大廠。

