社會中心／李豫翰、黃啓豪 台北報導

台北市一名科技業經理，遭到詐騙，還二度被坑殺！他先砸了3千萬買虛擬貨幣，沒想到資料又被詐團轉給〝假代書集團〞，一名假代書突然找上門，說可以提供抵押貸款，還找來假金主簽約，最後連價值2千萬的房子也被騙走，總計損失高達近六千萬。

警方押著5名嫌犯，依序走上警車，他們都是假代書集團的成員，就有一名被害男子碰上冒牌代書，結果被騙走千萬房產。吳姓男子日前加入投資群組，先後砸了3千萬買虛擬貨幣，詐團又將他的資料給下層假代書集團，過沒多久，一名蘇姓代書突然找上門，說可以協助房產抵押貸款，馬上就能拿到現金，還找了一名周姓金主出面，假裝是買家來簽約，房子過戶抵押貸款2千萬，被害人直到血本無歸，連房子都沒了，才驚覺被騙。

科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）警方偵破這個蘇姓幹部為首的假代書集團，逮捕7名車手，3名金主，還有6名假代書，這些假代書過去當房仲，還在新生北路二段租辦公室，營造正派形象，其中蘇姓主嫌負責跟詐團接洽，拿到詐騙來個資，就跟被害者聯繫，二次剝皮，吳姓男子在台北一間科技公司擔任經理，老本跟房產都被騙走，損失近6千萬元。

科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）這些假地政士被發現沒有代書資格，卻幫人辦理過戶等等手續，警方也從現場證物發現好幾本借款書，懷疑還有其他受害者，同時也要向上溯源，追查詐騙源頭。

