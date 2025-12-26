科技業輸了！這行業年終領最多 連續13年稱霸

生活中心／綜合報導

到了年末，上班族最期待的就是領到年終。根據yes123求職網最新調查顯示，有76.2％的上班族預估，能在馬年農曆年前領到2025年的年終獎金，而根據統計，今年年終獎金平均值落在1.44個月，是17年來新高，其中金融保險、會計統計業是年終最高的行業別。

上班族最期待的就是領年終。（示意圖／資料照）

《yes123求職網》調查指出，51.6％的受訪者表示，公司不論業績好壞，歷年皆會發放年終獎金；另有24.6％則認為，因公司業績成長而有年終可領。相對地，有23.8％的上班族預估領不到年終，主因包括公司業績衰退、任職時間未達標準，或屬約聘、派遣與計時人員等。

在預估可領到年終獎金的族群中，有19.8％看好金額將比去年增加，17.9％認為會比去年減少，其餘62.3％則預期與去年持平。

而從行業別觀察，年終獎金相對較高的產業依序為：

1.金融保險與會計統計業，平均約3個月（自2013年起，已連續13年居各行業之冠。）

2.運輸與物流倉儲業，約2.44個月

3.科技資訊業，約2.25個月；

4.餐飲住宿與休閒旅遊業，約1.89個月；

5.醫護與生技產業，約1.5個月。

相對之下，年終獎金較低的產業包括：

1.大眾傳播、公關與廣告業，約0.4個月

2.文教、補教業，約0.53個月

3.農林漁牧、礦業與環保生態業，約0.78個月

4.營建與不動產業，約0.93個月

5.法律、政治與社福宗教相關產業，約1.11個月

調查也顯示，上班族領到年終獎金後，多半選擇務實運用，主要用途依序為：

1.存起來備用，占44.5％

2.孝敬父母與長輩，占42.8％

3.償還房貸、車貸或其他貸款，占40.1％

4.發紅包，占38％

5.國內旅遊，占33.8％

另外，也有不少人計畫將獎金用於出國旅行、投資理財或購買3C產品。

