科技業迷思？行政男嘆被友逼「內推」：只信高薪神話 內行揭殘酷真

生活中心／王文承報導

一名男子抱怨，自己只是科技業中領取基本薪資的行政人員，卻因工作背景，經常被身邊朋友要求幫忙內推，甚至開出不切實際的條件。（示意圖／pixabay）

隨著科技日新月異、AI崛起掀起熱潮，帶動科技產業成為全球經濟的重要引擎，也吸引不少人想擠進這個被視為「高薪保證」的行業。一名男子卻抱怨，自己只是科技業中領取基本薪資的行政人員，卻因工作背景，經常被身邊朋友要求幫忙內推，甚至開出不切實際的條件，讓他感嘆彼此其實只是「酒肉朋友」，貼文曝光後，引發網友熱議。

科技業迷思？他被友凹內推 內行揭殘酷真



一名男網友在論壇《Dcard》發文表示，他目前在科技業擔任行政職，薪資僅領基本薪資，但只要朋友得知他在科技業工作，就會紛紛要求他幫忙內推。有些非本科系背景卻想直接當工程師，本科系的則一開口就想應徵主管職，甚至還指定起薪「非5萬元不來」，讓原PO傻眼直言，這些朋友完全失去基本判斷力，只相信網路上「科技業都高薪」的說法，實際上卻多半眼高手低。

廣告 廣告

貼文曝光後，不少網友感同身受，「放生吧，本來就不是同一個圈子」、「快離開這種有毒的社交圈」、「我都會把平常沒在聯絡的人刪掉，一方面怕詐騙，另一方面就是這種心態問題」、「不要理會價值觀差太多的人」、「身邊也有文組朋友很眼紅科技業，好像進來就能輕鬆高薪」、「遇到這種人，表面答應，私下什麼都不做就好」。

不過，也有不同聲音認為，朋友要求起薪5萬元以上並不算過分，「5萬其實已經算低標了」、「科技業不到5萬，好像真的偏低」、「這樣的薪水比較像技術員」。

更多三立新聞網報導

財神要走了 得主還在睡？今彩539頭獎800萬落「這縣市」 錯過全數充公

尾牙爽抽中1萬元！同事狂追問「這1事」他超崩潰 過來人教神應對秒脫身

西門町地王出手！吳振隆砸億元挺三顧 看好「再生雙法」點燃生技商機

台灣人很有錢？網紅曝台韓好市多年費「價格差距」 會員傻眼：被當盤子

