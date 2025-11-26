科技業震撼彈！HP宣布「裁員6000人」 加速投入AI轉型

國際電腦大廠HP宣布裁員6000人。（示意圖／photoAC）





國際電腦大廠惠普（HP Inc）當地時間25日宣布，預計將在2028會計年度前全球裁減4,000至6,000個職位，此舉為公司精簡營運計畫的一部分，用意在透過導入人工智慧（AI）加速產品開發、提升客戶滿意度並增強生產力。這項消息公布後，這家總部位於加州帕羅奧圖的公司股價在盤後交易中下跌5.5%。

根據路透社報導，惠普執行長羅瑞斯（Enrique Lores）在媒體簡報會議中指出，這次裁員將影響公司內專注於產品開發、內部營運及客戶支援的團隊。

他補充說，這項計畫預計將在未來3年內，節約10億美元的經常性總成本。在此之前，惠普已於今年2月份裁員1,000至2,000名員工，作為先前宣布的重組計畫之一。

市場對支援人工智慧功能的個人電腦（AI PC）需求持續增長，截至10月31日的第四財季，AI PC在惠普總出貨量中佔比已超過三成。

記憶體晶片價格飆漲與惠普成本壓力

然而，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師警告，由於資料中心需求增加導致全球記憶體晶片價格飆升，可能會推高惠普、戴爾（DELL.N）和宏碁（2353.TW）等消費電子製造商的成本，進而壓縮獲利空間。

大型科技公司為建構AI基礎設施的投入，也加劇了伺服器市場的競爭，進而推升了動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND這兩種常用記憶體晶片的價格。

惠普應對策略與未來財務預期

Lores執行長表示，惠普預計將在2026財政年度下半年感受到價格上漲的影響，但目前上半年度仍有足夠庫存因應。他強調，公司將對下半年財測採取審慎態度，同時積極實施多項措施，包括尋求更低成本的供應商、減少記憶體配置以及採取價格調整策略。

根據LSEG彙編的數據，惠普預計2026財政年度的調整後每股盈餘將介於2.90美元至3.20美元之間，低於分析師平均預期的3.33美元。此外，公司預期第一財季調整後每股盈餘為0.73美元至0.81美元，其中點值也略低於市場預期的0.79美元。

