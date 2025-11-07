科技業10月裁員3.3萬人創高 新增職缺降至新低點

根據高階主管教練公司「Challenger, Gray & Christmas」一項新報告，其追蹤從零售到媒體等數個不同產業的公司裁員公告，2025年10月份科技業裁員人數創下歷史新高3萬3281人；9月份裁員為5639人。

「SFGATE」報導，根據這項新報告，科技公司今年已宣布裁員14萬1159人，而2024年同期為12萬470人。

美國今年截至目前的裁員總人數已達到自2020年疫情爆發以來的最高水平。10月份裁員人數則是自2003年以來的最高紀錄，考量到整體新增就業職位數量已降至多年來的最低點，裁員人數創新高數據是一個令人震驚的統計數據。

廣告 廣告

「Challenger, Gray & Christmas」公司職涯專家暨首席營收長查倫杰(Andy Challegner)在報告中指出，10月份裁員步伐遠高過當月平均水平。部分產業在疫情期間的招聘熱潮正在做調整，於此同時，人工智慧興起、消費者與企業支出疲軟以及成本上升，皆導致企業收緊支出費用並凍結招聘。促使情況更加糟糕的是，現在被裁員者更難快速找到新工作，可能進一步加劇勞動力市場鬆動。

在過去兩年期間，部分科技巨頭已經裁撤數千名員工，其中許多人現在難以負擔食物、汽油與住房等基本生活必需品。一些曾經是經驗豐富的技術人員，必須從事繁重的零售與餐飲工作，僅僅為了求生存。此外，重新進入就業市場，對較年長員工與先前工作表現優良也被裁員的人來說，尤其困難。同時，造假招聘或並未實際開放職位的聘任廣告氾濫，導致科技業招聘環境更具挑戰性。

報告認為，目前看來，經濟情況預期不會改善。

若利率下調，並且11月份招聘市場表現強勁，企業可能在季度末加強招聘。但就目前而言，預計2025年不會出現強勢的季節性人力招聘市場。

更多世界日報報導

贏下該贏的選戰有何可喜？經濟學人示警民主黨莫沖昏頭

裴洛西從政畫句點 川普：「邪惡女人」退休對國家是好事

「反覺醒」奧斯汀大學 獲富豪雅斯1億元捐款