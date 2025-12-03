科技樂、傳產悲 台經濟兩極化

受AI和消費電子產品需求的推動，今年第三季出口與去年同期相比增加32％，推動GDP成長超過8％。（本報資料照片）

台灣正在享受人工智慧（AI）帶來的繁榮，今年第3季GDP成長超過8％，但傳統工業領域由於面臨美國關稅、低價競爭、人才不足等問題，並沒有感受到太多紅利，反映了台灣尖端科技公司和傳統製造業間巨大的發展差距，台灣經濟發展呈現兩極分化。

根據《金融時報》，上周公布的官方數據指出，受AI和消費電子產品需求的推動，台灣7月至9月的出口與去年同期相比增加32％，推動該季度GDP成長8.21％。但汽車零件和工具機製造商等台灣傳產，受到美國總統川普徵收高額進口關稅以及新台幣升值的嚴重打擊，利潤空間被蠶食。同時，傳統產業正面臨來自大陸日益激烈的低成本競爭，以及機器操作員等關鍵職位工人短缺問題。

廣告 廣告

中華經濟研究院副院長王健全指出，台灣四分之一的勞動力從事傳統產業，根據經濟部，2025年1月至10月，積體電路產量較去年同期成長近30％，電腦、電子和光學產品產量較去年同期成長超過40％，但汽車及零件產量下降8％，家具產量下滑12％。此類困境令傳統製造業的投資者遭受損失，儘管台灣主要股票指數仍創下歷史高位，但非金融、非電子產業的指數今年已下跌超過3.5％。

AI和電子產品的蓬勃發展，令許多預測人士感到意外，他們曾擔心傳統製造業的困境，以及川普的貿易政策，重創台灣今年經濟成長。但今年5月，行政院主計總處預測2025年台灣GDP成長率為3.10％，而上周數據達到7.37％，將是台灣15年來最高的成長率。這對於已開發經濟體而言實屬罕見，甚至超過了大陸。

台灣科技產業已成為全球半導體和伺服器需求激增的最大受益者之一。台積電9月公布其創紀錄的季度利潤，並上調全年業績預期，理由是AI需求「非常強勁」。中研院經濟研究員簡錦漢說：「其他國家都無法如此迅速地跟上這一趨勢。」但他指出，美國貿易政策造成的全球總體經濟不確定性，「除了AI領域，企業都不進行投資。」

雖然台灣半導體及相關硬體的出口，目前仍被川普關稅豁免，但其他產品需要繳納20％的關稅，使得在與稅率15％的日本和韓國競爭時處於劣勢。加上今年上半年台幣對美元大幅升值，更加劇他們窘境。