科技殺人！案發前16天「被裝遠端監視器」 死者行蹤早被掌握

詐欺通緝犯羅天義，8月22日一早在高雄市豪宅外遛狗，遭到黑衣槍手狙殺16槍命喪家門口，警方動員上百名警力，調閱了數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，楊嫌犯案後，在共犯接應下，從屏東偷渡出境，疑似逃往柬埔寨金邊，而整起案件有專業的「殺人集團」在幕後操控，和柬埔寨詐騙集團有關的主嫌范嘉榮負責策畫，檢方起訴相關嫌犯，並公布主嫌和槍手的照片，發布殺人通緝；而在抽絲剝繭還原作案過程中，警方發現犯罪集團在作案前16天，就在被害人豪宅外電線桿加裝遠端監視器，監控生活作息，精準掌握當天被害人外出遛狗，開槍直取性命。

今年8月22日，詐欺通緝犯羅天義拿著畚箕有前往公園途中，遭槍手近距離連開16槍身亡，警方經過四個多月追查，發現死者作息早在就被掌握，記者汪奕嘉說：「犯罪集團在案發前約兩週，找來徵信業者，到羅姓死者家中附近，安裝遠端監視器，因此精準掌握他早上都會出門遛狗。」

為了掌握羅天義行蹤，集團成員和監視器業者合作，在8月7日，就是案發前16天，到羅天義豪宅門前的電桿偷裝監視器，監控他的一舉一動，發現他每天早上都會外出遛狗，因此選在8月22日早上，由槍手開著權利車到場埋伏，趁著羅添義遛狗外出，當場連開16槍。

高雄市警察局副局長呂世明說：「比對生物跡證，逐一釐清主嫌，與各個共犯間彼此關聯。」槍手雖然縱火燒車、燒槍滅證、滅跡，但鑑識人員從死者身上採到彈頭上的工具痕跡，和被燒掉的貝瑞塔槍枝工具痕跡比對吻合，另外，監視器有拍到槍手拿槍的畫面，因此確定就是被燒掉的槍械打死羅男。

開槍槍手以及背後主嫌樣貌曝光，一頭短髮，看起來沉著冷靜的楊云豪來自新北，他就是槍手，犯案後他燒車滅證，隨後在共犯協助下，已經偷渡出境，疑似逃到柬埔寨金邊。

而四月就開始籌劃整起槍擊案的主嫌范嘉榮，在北部也有幫派相關背景，曾涉及毒品詐騙走私等案件，他在案發當天上午7點多就搭機離開台灣，如今和槍手一併遭到通緝案件涉及的嫌疑人、共犯高達31人，包含接應手，協助藏匿以及製造斷點等共犯，已經有7人遭羈押，4人通緝，9人遭到起訴，檢警認為，羅天義疑似搶走毒品走私地盤，引來殺機。

高雄市刑警大隊大隊長鄢志豪說：「我們初步了解，是毒品利益糾紛導致。」整起案件和毒品利益疑似有關，未落網的背後藏鏡人，疑似是北部黑道。主嫌雖仍在逃，檢方仍依現有證據，起訴整起案件，並持續追捕相關涉案人。

