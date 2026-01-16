科技治理守護藍天 中市7年空品改善有感 PM2.5降幅近3成

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市長盧秀燕常說：「空氣要好，城市才會健康，要讓市民安心外出，也要讓孩子能自由安心跑跳。」盧秀燕上任7年來，始終將環境品質與市民健康視為施政核心目標，並逐步翻轉城市環境樣貌，讓市民感受日常生活的改變。為持續改善空氣品質，自107年底上任後即成立「空氣品質改善委員會」，整合市府各局處資源，推動「藍天白雲行動計畫」，以全面性、多面向的治理策略改善空氣品質，並秉持「先公後私、先大後小」原則，從源頭管制出發，以科技治理作為核心，針對固定、移動及逸散污染源同步推動減量措施。

▲中市空氣品質PM2.5逐年改善。

中市府環保局指出，在固定污染源管制方面，要求台中火力發電廠持續落實減煤承諾，並成立專案小組加強重大污染源深度稽查，除導入智慧監控、空污季減排機制，亦全面強化工地揚塵防制；在移動污染源治理，面對近300萬輛燃油機車、汽柴油車輛的龐大規模，環保局導入機車污染與噪音AI車牌辨識系統、機車定檢E化通知服務，並與計程車業者公私協力，運用車載式AI辨識設備，深入大街小巷即時揪出高污染車輛；另劃設台中港、水湳生態公園、中央公園及谷關風景區等空氣品質維護區，強化高污染車輛進出管制。

針對逸散污染源，市府運用智慧灑水系統、空拍機搭配AI揚塵與影像辨識技術，即時掌握工地揚塵與露天燃燒情形，並與中央合作試辦河川揚塵抑制措施，成功杜絕河川揚塵事件發生。同時，全市布建逾千台空氣品質感測器，建構綿密監測網絡，並透過雲端影像與數據分析，精準鎖定污染源、提升稽查與執法效能，讓空品守護不受時間與空間限制。

在制度面，市府持續強化地方自治法制工具，制定「台中市重大空氣污染管制自治條例」，並第四度加嚴電力設施空氣污染物排放標準，同步推動鍋爐及鋼鐵業排放標準再升級；針對民生面向，亦訂定「台中市餐飲油煙異味查核作業指引」，將傳統稽查結合科學儀器，有效降低民眾陳情案件。

在各項政策與科技治理並進下，台中市PM2.5從107年的18.8微克，改善到114年(統計至11月)的13.5微克，改善幅度接近3成。展現治理方向與具體成果，市府也將持續朝國家空氣品質標準12微克目標邁進，為市民打造更健康宜居的城市。

環保局表示，7年來環保局透過科技監控、智慧治理等高效環境治理系統，打造更具韌性的生活環境，讓空氣品質改善、河川揚塵減少，並將減碳觀念融入民眾日常生活，這些創新作為榮獲「2022 SMART 50 Awards」、「2023 SMART 50 Awards」、「2023 GO SMART Award」、「GOV Design Awards 2024」等設計金獎殊榮，顯見台中市在環保與永續領域成果卓著，並持續讓市民看見日常中的環境進步。環保局表示，未來將持續以科技輔助治理、制度精進與全民參與為方向，深化智慧城市與永續發展，讓「看得見的改變」成為台中最真實、也驕傲的日常風景。